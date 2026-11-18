A reta final do Campeonato Brasileiro ganha contornos decisivos nesta quarta-feira, 18, com atenção redobrada aos cartões amarelos.

Líder e vice-líder da competição, Flamengo e Palmeiras entram em campo pela 35ª rodada somando um total de 13 jogadores pendurados, sob o risco de perder peças fundamentais para o confronto direto do próximo sábado, 21, às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo.

Antes do encontro em solo paulista, os dois postulantes ao título têm compromissos simultâneos nesta noite, às 20h30 (de Brasília). O Flamengo recebe o Athletico Paranaense no Maracanã, enquanto o Palmeiras viaja a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão.

Do lado alviverde, o técnico Abel Ferreira precisa administrar a situação de cinco atletas que acumulam dois cartões amarelos, incluindo titulares absolutos como Barboza, Giay e Jhon Arias.

Já no Rubro-Negro, o sinal de alerta é ainda maior para o treinador Leonardo Jardim, que conta com oito jogadores na lista de pendurados — entre eles pilares da equipe como Arrascaeta, Pedro e Léo Pereira. Caso qualquer um desses atletas seja advertido nesta quarta-feira, cumprirá suspensão automática no sábado.

Separados por apenas três pontos na tabela de classificação — o Flamengo lidera com 76 pontos, contra 73 do Palmeiras, além de possuir duas vitórias a mais no critério de desempate —, os dois clubes protagonizam uma disputa direta pela taça nas últimas quatro rodadas.

Possibilidade de título antecipado: Se o Flamengo vencer o Athletico Paranaense no Maracanã, chegará a São Paulo com a chance matemática de conquistar o título brasileiro dentro da casa do rival, dependendo da combinação de resultados.

Por outro lado, caso o Palmeiras derrote o Cruzeiro em Minas Gerais e conte com uma derrota rubro-negra no Rio de Janeiro, a equipe paulista entrará em campo no Nubank Parque com a oportunidade de assumir a ponta isolada da tabela.

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Na projeção geral das rodadas finais, o Flamengo depende apenas de suas próprias forças e precisa de três vitórias nos últimos quatro compromissos (Athletico Paranaense, Palmeiras, Coritiba fora e Chapecoense no Maracanã) para garantir o troféu sem depender de tropeços alviverdes. Mesmo que seja derrotado no confronto direto em São Paulo, o time carioca ainda asseguraria a conquista somando uma vitória e um empate nas duas últimas rodadas, prevalecendo no número de vitórias.

Para o Palmeiras ficar com o título, a missão exige vencer o duelo direto no Nubank Parque e torcer para que o Flamengo tropece em pelo menos uma das outras três partidas restantes na competição.

Confira a lista completa de pendurados:

Palmeiras (5): Barboza, Giay, Jhon Arias, Maurício e Luis Pacheco.

Flamengo (8): Arrascaeta, Pedro, Pulgar, Léo Pereira, Alex Sandro, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Vitão.