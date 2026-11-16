Após uma surpreendente derrota contra o Japão, a seleção brasileira volta a campo para enfrentar a equipe de Singapura, em partida amistosa nesta terça-feira, 17. O confronto será a partir das 7h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura.

Vale lembrar que os compromissos da atual data Fifa ainda incluem testes a serem feitos pelo treinador Carlo Ancelotti. Ao considerar os atletas não convocados, entretanto, uma possível seleção de jogadores que não foram prestigiados pelo comandante para o período também poderia conter nomes de destaque neste ano, além de atletas que estiveram na Copa do Mundo. Também vale ressaltar que o treinador não convocou nomes de Flamengo e Palmeiras, tendo em vista a reta final do Brasileirão.

Dentro dessas condições, um possível time alternativo poderia ter o experiente goleiro Hugo no gol, já chamado outras vezes por Ancelotti. Na linha de defesa também há como opções outros velhos conhecidos: Paulo Henrique, do Vasco, na direita; e o lateral Arthur, do Werder Bremen, na esquerda – que na atual temporada registrou a maior velocidade do elenco na Bundesliga e já foi chamado para a seleção principal em 2023.

Outra opção para a lateral e que poderá ser observado nas próximas convocações é o ala da Inter de Milão Luís Henrique, que está na Inter de Milão desde 2024 e conquistou dois títulos pelo clube. Na zaga, Éder Militão voltou a jogar após uma grave lesão muscular na coxa esquerda e Bremer segue como um dos destaques na Juventus.

No meio de campo, nomes como Matheus Pereira, do Cruzeiro, surgem como opção para aqueles que gostam de um jogador que atua na função do tradicional “camisa 10”. Entre os volantes, dois dos nomes que fizeram parte das últimas convocações são Ederson, da Atalanta, e Joelinton, do Newcastle.

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Já no ataque, uma das principais opções de destaque é Gabriel Jesus, que vive grande momento no Barcelona – em 10 jogos na temporada, Jesus soma 4 gols e 2 assistências em 286 minutos jogados, o que significa dizer que o atacante participa diretamente de um gol a cada 47,7 minutos.

Outra opção é Igor Thiago, que é destaque do Brentford na temporada, com 4 gols e 2 assistências. Por fim, outro nome que poderia fechar a lista é Matheus Cunha, que também esteve presente na Copa do Mundo deste ano.