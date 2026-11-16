O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu, na manhã desta segunda-feira, 16, ampliar a punição aplicada ao atacante Kevin Viveros, do Athletico Paranaense, aumentando seu gancho de dois para três jogos de suspensão.

A decisão acata um recurso da Procuradoria referente ao pisão do jogador no lateral Cuiabano, ocorrido no duelo contra o Vasco, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o agravamento da pena — da qual não cabe mais recurso nem pedido de efeito suspensivo —, o atleta desfalcará o Rubro-Negro paranaense nos próximos três compromissos pela competição nacional, diante de Flamengo, Remo e Mirassol. Viveros estará liberado para atuar novamente apenas na 38ª e última rodada do Brasileirão, no confronto contra o São Paulo, marcado para o dia 2 de dezembro.

O lance que originou a punição ocorreu fora da disputa de bola, resultando na expulsão direta do atacante. Na súmula da partida, o árbitro Ramon Abatti Abel relatou o episódio como conduta violenta, registrando que o jogador “pisou com as travas da chuteira na barriga de seu adversário, utilizando-se de brutalidade com a bola fora de jogo”.

No julgamento em primeira instância, a 5ª Comissão Disciplinar havia desclassificado a infração de agressão física para ato hostil — enquadrada no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) —, aplicando o gancho inicial de duas partidas. Nesta segunda-feira, os auditores do Pleno mantiveram o enquadramento como ato hostil, mas entenderam que a sanção original havia sido branda diante da gravidade do lance, elevando a punição para três jogos.

Aumento de multa por racismo

Na mesma sessão de julgamento, o Pleno do STJD também analisou o recurso envolvendo os atos discriminatórios praticados por um torcedor do Athletico contra jogadores do Vasco, registrados após o apito final na Arena da Baixada.

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Os auditores decidiram triplicar a punição financeira imposta anteriormente ao clube paranaense, elevando o valor da multa de R$ 10 mil para R$ 30 mil. Em sua defesa, o Athletico ressaltou as medidas adotadas internamente após o episódio, informando que o torcedor responsável pelas ofensas já foi devidamente identificado e suspenso preventivamente de frequentar os jogos da equipe.