Durante entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 16, em Singapura, o atacante Vini Jr. tratou de diversos temas, como sua preparação para a temporada no Real Madrid, desempenho na Seleção Brasileira e ainda falou sobre sua relação com o Flamengo.

O camisa 7 entra em campo nesta terça-feira, 17, para o segundo e último amistoso da Seleção nesta Data Fifa em 2026. A bola rola no Estádio Nacional de Singapura às 7h (horário de Brasília).

O que disse o atacante sobre um possível retorno ao Flamengo?

Formado nas categorias de base do Flamengo, o jogador aproveitou o aniversário recente do clube, comemorado no domingo, 15, para enviar apoio à torcida e aos profissionais da equipe.

Vini Jr. expressou torcida para que o clube vença o Campeonato Brasileiro deste ano e reafirmou seu desejo de voltar a vestir a camisa rubro-negra em um “futuro bem próximo”.

“Sobre o Flamengo, desejo sempre o melhor, estou torcendo muito para que seja campeão brasileiro e que, em um futuro bem próximo, eu possa voltar para casa”, afirmou o atacante.

Atacante se prepara para jogo contra Singapura e celebra gols

Vini Jr. marcou duas vezes para o Brasil na derrota para o Japão por 3 a 2 no sábado, 13, mas afirmou a frustração da equipe não ter saído com a vitória. O camisa 7 ainda ponderou que a dificuldade da Seleção em campo também se dá pela fase de estruturação de um novo elenco.

“Os dois gols são importantes, mas fica a frustração por não termos ganhado o jogo, mas estamos em período de preparação com muitos jogadores novos. Estamos nos conhecendo, o Japão tinha 15 ou 16 jogadores da Copa do Mundo e nós não tínhamos tanto. Tem sido um bom teste e estamos aprendendo com os adversários que temos enfrentado”.

O atacante deve ser titular mais uma vez com Ancelotti na partida desta terça-feira. Ancelotti precisará mexer no time após a expulsão de Raphinha e ele próprio não estará no banco de reservas porque também recebeu cartão vermelho. Vini Jr. deve seguir na ponta esquerda e formar trio com Estêvão, na direita, e Endrick, centralizado.