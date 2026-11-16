Em entrevista coletiva realizada em Singapura, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, fez um balanço de seu trabalho e reconheceu que o rendimento em campo segue abaixo do esperado. O treinador também comentou sobre as críticas que o ex-jogador Romário fez sobre sua atuação no comando do Brasil.

A declaração ocorreu na véspera do último compromisso da equipe na temporada de 2026. A Seleção entra em campo nesta terça-feira, 17, às 7h (horário de Brasília), diante de Singapura, no Estádio Nacional de Singapura.

O que disse o treinador sobre o momento da equipe?

Ao avaliar o momento do time após resultados recentes, principalmente a derrota por 3 a 2 diante do Japão, no sábado, 13, o comandante apontou a urgência de ajustes para retomar a competitividade internacional.

“É um novo trabalho, eu gosto muito do que estamos fazendo, mas a minha avaliação é de que não é suficiente. Tenho que fazer mais e vou fazer mais. Gosto de estar aqui, gosto de estar na Seleção e tenho que melhorar. Tenho que fazer mais para a Seleção voltar a ser competitiva. É muito tempo sem ser competitivo”, afirmou Ancelotti.

Ancelotti também ponderou que entende que a evolução da equipe depende da adaptação dos jogadores e da aplicação do sistema de jogo pensado para a equipe. O treinador afirmou que, diante dos testes, é difícil ter um time pronto no pós-Copa.

“Esperamos sempre jogar bem, mas é incompatível fazer testes, renovar e ter o time pronto. Pensamos todos que o time está no caminho correto. Seguimos com muita confiança neste caminho e faremos testes contra Singapura. Neste momento, temos que avaliar o que estamos fazendo bem e o que temos que melhorar. Alguns aspectos contra o Japão mostraram que temos que evoluir mais no aspecto defensivo do que no ofensivo. Mas estamos no caminho certo para termos uma Seleção muito forte no futuro”, completou.

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Qual foi a resposta de Ancelotti às cobranças de Romário?

O treinador italiano também comentou as declarações públicas do ex-atacante Romário, que pediu mudanças no comando da equipe e chegou a dizer que o comandante tinha que “meter o pé”. Ancelotti minimizou o episódio e ressaltou o direito à manifestação.

“É a liberdade de expressão e, em um país democrático, todo mundo pode opinar. Romário deu opinião e é um direito de todos que podem falar mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que Romário fala muito e é um direito dele”, declarou Carlo Ancelotti.