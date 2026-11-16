Alvo de cobranças pelo rendimento no início da temporada europeia, o atacante Vini Jr. falou abertamente sobre seu momento físico durante entrevista coletiva em Singapura, onde está concentrado com a Seleção Brasileira. O camisa 7 reconheceu que treinou menos durante as férias pós-Mundial.

A equipe entra em campo nesta terça-feira, 16, para o segundo e último amistoso da Seleção nesta Data Fifa em 2026. A bola rola no Estádio Nacional de Singapura às 7h (horário de Brasília).

O impacto emocional da eliminação no Mundial

Ao avaliar o período de descanso após a Copa do Mundo, o jogador do Real Madrid explicou que a frustração com o resultado no torneio influenciou diretamente sua rotina.

“Acredito que eu não tenha me preparado melhor depois da Copa do Mundo, porque o baque da Copa é muito grande para todos nós brasileiros, né? Perder tão cedo foi algo que a gente não esperava, então eu tirei as férias para aproveitar mesmo, descansar, distrair, aproveitar mais com a minha família. Acabei treinando menos do que eu treinava nos últimos anos”, afirmou o atacante em entrevista coletiva.

Busca por equilíbrio entre vida pessoal e futebol

Além de detalhar o ritmo de preparação física, o atleta também destacou a necessidade de dosar as cobranças profissionais com momentos pessoais aos 26 anos. Vini Jr. ainda traçou uma comparação com Cristiano Ronaldo e Messi.

“Para manter tanto tempo em um nível tão alto é sempre muito difícil. Acredito que apenas Cristiano Ronaldo e Messi conseguiram manter por tantos anos, fazendo os mesmos números. Sou humano, erro muitas vezes, mas sempre tento melhorar. Tento entender mais sobre o futebol, sobre o dia a dia, mas tenho 26 anos e tenho que curtir um pouco da vida também”, completou.

Na última janela de transferências, o camisa 7 do Real Madrid recebeu sondagens de outros clubes europeus e afirmou que isso “mexeu com sua cabeça”. Vini Jr. também lembrou que a temporada ainda está no começo e lembrou do último ano, quando começou num nível abaixo e terminou em boa forma física e técnica para a Copa do Mundo.

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“Isso talvez tenha afetado o meu início de temporada. Também sobre a minha renovação, sobre tantos clubes terem me procurado no último verão, mexeu muito com a minha cabeça, assim como a situação no Real Madrid. Mas a temporada é muito longa. Na última temporada, até dezembro, eu só tinha feito cinco gols. Depois, terminei com mais de 20 gols, como em todas as outras temporadas. Acredito que estou me preparando, evoluindo, porque, no momento mais decisivo da temporada, eu sempre estou lá”, destacou.