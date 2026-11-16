A Seleção Brasileira terá ajustes para enfrentar Singapura nesta terça-feira, 17, no encerramento da última Data Fifa da equipe em 2026. O Brasil tenta uma recuperação imediata após o revés por 3 a 2 diante do Japão, sofrido no último sábado, 14.

Para o compromisso, a comissão técnica não poderá contar com o treinador Carlo Ancelotti no banco de reservas e com o atacante Raphinha. Ambos cumprem suspensão automática decorrente de cartões vermelhos recebidos nos acréscimos da partida anterior.

Quais são as alternativas testadas no meio-campo e ataque?

Diante dos desfalques, a comissão técnica promoveu alterações estruturais na formação titular durante os treinamentos. Recuperado de um incômodo no tornozelo que o tirou do jogo contra os japoneses, o atacante Rayan voltou a treinar normalmente com o grupo e foi observado executando funções de articulação no meio-campo.

No setor ofensivo, a vaga aberta pela ausência de Raphinha foi ocupada por Endrick na atividade tática preparatória. A mudança visa recompor o poder de finalização e garantir maior mobilidade ao time no território adversário.

Durante o treino, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães foram avaliados pela comissão na parte física, que ainda vai definir se ambos serão titulares. A tendência é que eles sigam no onze inicial. O volante será o capitão da equipe com a ausência de Raphinha.

Com as alterações, a equipe de Ancelotti deve ser:

Lucas Perri, Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; João Gomes, Bruno Guimarães e Rayan; Estevão, Endrick e Vini Jr.

O que está em jogo no encerramento da temporada?

O embate diante de Singapura fecha a série de partidas da equipe em 2026. O grupo brasileiro busca finalizar o calendário anual com um resultado positivo para consolidar os testes táticos promovidos ao longo do período de preparação na Ásia.

Até aqui, a Seleção Brasileira não teve um desempenho muito bom nos amistosos. Na primeira Data Fifa, um empate e uma vitória contra a Austrália e uma goleada contra a Índia. No último confronto, perdeu para o Japão.