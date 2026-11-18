Em parceria com o Vitória, o Skokka terá um espaço massagem para os torcedores rubro-negros em novo estádio do clube. As obras para a construção do novo estádio estão previstas para 2027, e a ideia é que a plataforma de conteúdo adulto tenha um local exclusivo com vista para o campo para que os clientes possam usufruir os serviços exclusivos nos dias de jogos do clube.

A iniciativa, inédita no futebol brasileiro, visa premiar usuários da plataforma para assistirem aos jogos em um espaço confortável. A ação teve o apoio do departamento de marketing do clube, que colaborou para o desenvolvimento do projeto. Durante as partidas, os clientes terão massagistas à disposição, além de opções de comidas e bebidas. O espaço é exclusivo para maiores de 18 anos.

“O Vitória tem um projeto muito bem estruturado para a construção de um novo estádio. Como patrocinadores, queremos participar desta nova etapa do clube. Ter um espaço de massagem no novo Barradão nos possibilitará realizar uma iniciativa inédita no futebol brasileiro, criar um ambiente de descontração entre os torcedores e aproximar o relacionamento com os clientes”, afirma Ana Ferreira, gerente de marca e comunicação do Skokka.

A parceria entre Skokka e Vitória começou no início de 2026. Desde então, clube e empresa passaram a idealizar ações para manter os torcedores próximos. No estacionamento do Barradão, a “Barbearia do Skokka” atendeu torcedores de forma gratuita, distribuiu mais de 20 mil camisas oficiais, além de realizar batucadas e sorteios de camisas autografadas. Para a final da Copa do Nordeste, a empresa idealizou o Mirante Rubro-Negro, espaço utilizado para ampliar a carga de ingressos para o jogo decisivo no Barradão.

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Já no âmbito social, Vitória e Skokka foram premiados internacionalmente com uma ação no uniforme do clube durante o Campeonato Brasileiro. Para a campanha do Sinal Roxo, iniciativa de conscientização sobre a violência contra a mulher, os jogadores entraram em campo com uniformes contendo manchas discretas, sinalizando que nem todo ato de violência deixa marcas evidentes.

Sobre o Skokka

O Skokka é uma plataforma internacional de anúncios do mercado adulto, conectando anunciantes e usuários em um ambiente seguro e confiável. Presente em 29 países, a empresa se destaca pelo compromisso com transparência, respeito e inovação, garantindo que 100% dos documentos e mídia sejam verificados para oferecer uma experiência mais segura e qualificada.

Recentemente, a plataforma integrou a tecnologia Thorn Safer, ferramenta criada pela organização norte-americana Thorn — fundada pelos atores Ashton Kutcher e Demi Moore — para detectar e prevenir abuso sexual infantil online, reforçando seu compromisso com a proteção de menores e a segurança digital.

Com uma abordagem rigorosa, o Skokka não aceita anúncios que desrespeitem a dignidade e a liberdade dos indivíduos, consolidando-se como referência no setor. A marca busca trazer legitimidade para os profissionais do mercado, promover segurança e inclusão e facilitar conexões autênticas dentro da indústria adulta.