A CBF oficializou nesta segunda-feira, 23, a data, o horário e o esquema de comercialização de ingressos para a grande decisão da Copa do Brasil de 2026, que será disputada entre Palmeiras e Grêmio. A partida acontecerá no domingo, dia 6 de dezembro, às 16h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF.
A edição de 2026 entra para a história como a primeira em que o torneio mata-mata será decidido em confronto único e em campo neutro, marcando também o encerramento oficial do calendário do futebol brasileiro na temporada.
Venda de ingressos e protocolos de acesso
Em comunicado divulgado em seu site oficial, a CBF informou que a comercialização dos bilhetes teve início às 14h (de Brasília) desta segunda, 23, exclusivamente por meio da plataforma online Bilheteria Digital.
Para garantir o equilíbrio nas arquibancadas da capital federal, a carga total de ingressos do estádio foi dividida de forma igualitária, destinando 50% da capacidade para os torcedores do Palmeiras e 50% para a torcida do Grêmio. A entidade ressaltou ainda que, por medida de segurança, todos os compradores precisarão realizar obrigatoriamente o cadastro de biometria facial para validar e liberar o acesso às catracas do Mané Garrincha.
Busca por marcas históricas
Além do título nacional e da premiação milionária, o duelo em Brasília coloca frente a frente dois dos maiores vencedores da história da competição em busca de marcas expressivas.
O Tricolor gaúcho entra em campo mirando o seu hexacampeonato (venceu em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016). Caso levante a taça, igualará o Cruzeiro como o maior campeão isolado da história da Copa do Brasil.
O Verdão busca o pentacampeonato do torneio (conquistado anteriormente em 1998, 2012, 2015 e 2020), o que o colocaria empatado com o próprio Grêmio e com o Flamengo na segunda prateleira de maiores vencedores.
Foco dividido na reta final
Antes do encontro decisivo no Distrito Federal, as duas equipes ainda cumprem compromissos importantes. O Palmeiras divide suas atenções com a final da Libertadores diante do Estudiantes, da Argentina, marcada para este sábado, 28.
Já o Grêmio concentra esforços na reta final do Campeonato Brasileiro — onde enfrenta o Santos nesta segunda, 23, no Morumbis — para afastar de vez qualquer risco de rebaixamento antes de voltar suas atenções totalmente para a decisão em Brasília.