O zagueiro do Remo, Marllon, demonstrou descontentamento com a CBF e o Athletico-PR após o susto vivido durante o voo que levou o elenco do Leão a Curitiba. Segundo o defensor, nem a entidade nem o time paranaense ofereceram apoio à delegação paraense.

Para Marllon, o rebaixamento sofrido pela equipe na Arena da Baixada deve ficar em segundo plano: “Primeiro, não é falar do campeonato, sobre rebaixamento. É para falar que nós, desde ontem, tivemos problema na aeronave, e a CBF e o Athletico, ninguém ajudou a gente para que pudesse mudar o horário do jogo. Ninguém ajudou o Remo hoje”, apontou o jogador.

Marllon ainda questionou o calendário de jogos. “O Athletico só vai jogar domingo, nós vamos jogar na quinta-feira. Podia muito bem mudar o horário, mudar para segunda-feira, para terça, que seja”, sugeriu.

Susto no ar

Após um problema técnico, o voo que trazia a delegação do Remo para Curitiba precisou retornar a Belém no sábado (21). Com isso, a viagem teve de ser reorganizada e o elenco só chegou ao destino neste domingo (22), poucas horas antes da partida.

Segundo o UOL, o Remo solicitou à CBF que o jogo fosse remarcado, mas não teve o pedido atendido.

Além disso, o defensor revelou o desgaste físico e emocional dele e dos companheiros após o incidente: “Todo mundo dormiu mal. Chegamos hoje, uma hora da tarde, almoçamos uma e meia no hotel para vir para o jogo. Isso não existe. No futebol de alto rendimento, isso não existe. Fica o recado para a CBF, para quem quer que seja.”

Remo rebaixado

Em campo, o clube paraense perdeu por 4 a 2 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Com o resultado, a equipe comandada por Thiago Carpini estacionou na 19ª posição, com 32 pontos.

Sendo assim, o time não alcança mais o Corinthians, primeiro clube fora do Z-4, com 40 pontos, e está matematicamente rebaixado para a Série B.