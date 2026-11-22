O Athletico-PR venceu o Remo por 4 a 2 na tarde deste domingo, 22, na Arena da Baixada, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitória do time paranaense na competição, mantendo a equipe na briga por uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores.

Pelo lado dos visitantes, que enfrentaram problemas logísticos e desembarcaram em Curitiba apenas no dia do jogo devido a um contratempo no voo, a derrota teve um peso definitivo: o Leão Azul está matematicamente rebaixado para a Série B.

Início avassalador e erros custam caro

O Furacão começou a partida impondo um ritmo forte e pressionando a saída de bola adversária. Logo aos nove minutos, a postura ofensiva de Odair Hellmann deu resultado após uma falha da defesa visitante. Em cruzamento rasteiro da direita, Zé Ivaldo não conseguiu afastar e Stiven Mendoza apareceu livre para finalizar por baixo e abrir o placar.

O Remo tentou responder com finalizações de fora da área, mas parou em boas intervenções do goleiro Mycael, que trabalhou em chutes de Edson e David Braga. Aos 32 minutos, um novo erro defensivo ampliou a vantagem rubro-negra. Mendoza cruzou forte pela esquerda, Zé Welison tentou o corte, mas a bola bateu em Kerwin Vargas e foi parar no fundo da rede.

O primeiro tempo terminou com os donos da casa no controle e o Remo acumulando três cartões amarelos.

Reação frustrada e contra-ataque letal

Na volta do intervalo, o técnico Thiago Carpini promoveu mudanças e o Remo voltou mais aceso. Aos 17 minutos, a melhora se transformou em gol quando David Braga recebeu passe de Galeano, limpou a marcação de Felipinho e bateu no canto de Mycael para diminuir.

Publicidade Continua após a publicidade

No entanto, a esperança de uma reação durou pouco. Aos 23 minutos, com o time paraense exposto em busca do empate, o Athletico armou um contra-ataque mortal. João Cruz, que havia acabado de entrar, serviu Leozinho. O atacante disparou livre até a área e finalizou rasteiro, por entre as pernas do goleiro Marcelo Rangel, jogando um balde de água fria nos visitantes.

Goleada confirmada e fim da linha

Com o controle retomado, o Athletico aproveitou os espaços para transformar a vitória em goleada. Aos 39 minutos, João Cruz apareceu novamente com destaque na ponta direita e cruzou rasteiro para Jorge Rivaldo bater no canto e fazer o quarto.

O Remo ainda encontrou forças para descontar aos 45 minutos: após cruzamento de Pikachu, Galeano cabeceou, Mycael fez a defesa, mas o próprio atacante aproveitou o rebote para marcar.

Os números finais refletiram o equilíbrio em algumas estatísticas, com 51% de posse de bola para o Athletico contra 49% do Remo, além de 14 finalizações dos mandantes contra 13 dos visitantes. Mycael encerrou a partida com cinco defesas, enquanto Marcelo Rangel fez quatro. O jogo foi marcado pelo alto número de faltas do Remo (17 a 9) e cartões amarelos, totalizando seis para os visitantes e três para os donos da casa.

Com o resultado, o Athletico-PR chega aos 57 pontos, ocupando a 5ª colocação, com vaga ao menos na Sul-Americana já garantida matematicamente antes mesmo de a bola rolar. Já o Remo permanece com 32 pontos, na 19ª posição, e tem seu rebaixamento matemático confirmado restando dois jogos para o fim de sua participação no torneio.

O Athletico volta a campo no próximo domingo, 29, quando visita o Mirassol. O Remo joga na quinta-feira, 26, fora de casa, contra o São Paulo.