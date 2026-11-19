Após a vitória do Remo por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na noite desta quarta-feira, 18, no Mangueirão, o técnico Thiago Carpini comentou a possibilidade de estender seu vínculo com o clube para a temporada de 2027.

O treinador confirmou contato inicial com o presidente eleito, Glauber Gonçalves, mas ponderou que o cenário exige cautela diante das mudanças estruturais pelas quais a diretoria passa. “É difícil pensar nisso agora. São muitas coisas a serem definidas para 2027”, afirmou Carpini em entrevista coletiva pós-jogo.

Para o treinador, a reformulação do elenco depende diretamente do modelo de governança esportiva a ser adotado pela nova diretoria. “O clube passa por mudanças importantes no departamento de futebol, cargos que serão preenchidos. Tem um planejamento que precisa ser feito. Vai muito em cima da linha de trabalho da comissão técnica antes de efetivar qualquer contratação. Tem que entender o modelo de jogo que será utilizado. É importante o clube alinhar isso”, declarou.

O Remo é o vice-lanterna do Brasileirão, a seis pontos de sair da zona de rebaixamento.