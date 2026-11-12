A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu a equipe de arbitragem para o jogo de volta da final da Copa do Brasil Feminina. A catarinense Charly Wendy Straub Deretti foi a escolhida para ser a árbitra principal do confronto decisivo entre Internacional e Flamengo, marcado para este domingo, 15, às 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
No comando da partida que definirá as campeãs do torneio, Charly Wendy terá o auxílio das assistentes Fernanda Nandrea Gomes Antunes, da federação de Minas Gerais, e Anne Kesy Gomes de Sá, do Amazonas.
Natural de Jaraguá do Sul, a árbitra integra o quadro da Federação Catarinense de Futebol (FCF) desde 2016 e passou a atuar pela CBF em 2018. Com o escudo da Fifa desde 2020, a profissional vive uma temporada de consolidação e grandes marcos na carreira em 2026.
Neste ano, ela foi a responsável por apitar a final da Copa do Mundo Feminina sub-20, disputada entre Espanha e Coreia do Norte, na Polônia.
Além do destaque internacional, Charly também fez sua estreia como árbitra principal na Série A do Campeonato Brasileiro masculino nesta temporada, comandando o duelo entre São Paulo e Coritiba, válido pela 23ª rodada.
Seu trabalho já vinha sendo reconhecido nacionalmente desde o ano passado, quando foi eleita a melhor árbitra de vídeo (VAR) do Brasileirão Feminino de 2025.
O cenário da decisão
Internacional e Flamengo entram em campo neste domingo em busca do título inédito da Copa do Brasil Feminina. A equipe colorada chega ao Beira-Rio com uma vantagem considerável na disputa após vencer a partida de ida por 3 a 1, de virada. O primeiro confronto foi disputado na última quarta-feira, 11, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.