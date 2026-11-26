O Palmeiras não trabalha com a hipótese de enxugar o orçamento para a temporada de 2027, último ano do mandato da presidente Leila Pereira. Mesmo diante do término da parceria com a Sportingbet após alterações na legislação sobre operadoras de apostas no Brasil, a diretoria foca na busca por novos parceiros comerciais.

Como o Palmeiras pretende repor as receitas comerciais?

A diretoria alviverde avalia a prospecção de um novo apoiador capaz de sustentar o patamar financeiro recente. O contrato anterior garantia valores fixos de R$ 100 milhões por temporada, com possibilidade de alcançar R$ 170 milhões mediante o cumprimento de variáveis e metas esportivas.

“A gente vai conseguir repor esses recursos porque os recursos que o Palmeiras tinha com a bet era normal, nada exorbitante. Era um patrocínio importante, mas não tenho dúvidas de que nosso pessoal vai conseguir repor”, afirmou Leila Pereira em entrevista coletiva após participação no Summit CBF.

A presidente ainda foi muito direta ao falar sobre as características dos investimento do Palmeiras diante deste cenário:

“O Palmeiras é um clube equilibrado, não faço loucuras”. Apesar da confiança sobre a projeção financeira da equipe, Leila não descarta cortes se forem extremamente necessários.

Qual foi o impacto financeiro da patrocinadora no clube?

Durante o exercício de 2025, a Sportingbet repassou R$ 120 milhões aos cofres alviverdes entre valores contratuais fixos e bonificações. A quantia representou cerca de 6,9% da receita bruta total registrada pelo clube no respectivo ano fiscal, encerrado em R$ 1,7 bilhão.

Em debate sobre o cenário das entidades esportivas no país, a dirigente ponderou sobre as mudanças estruturais enfrentadas pelo setor. “Mudou a legislação, acabaram as bets, o problema é de todos os clubes. A gente vai ter que se adaptar”, declarou Leila.