O técnico Abel Ferreira adotou a estratégia de preservar diferentes atletas, entre titulares e reservas imediatos do Palmeiras, na derrota por 3 a 0 para a Chapecoense. Em entrevista coletiva, o treinador revelou uma conversa que teve com jogadores que vinham recebendo menos minutos durante a temporada. O português, inclusive, ressaltou ter “carinho por todos eles”.

“Imaginem o Lomba, disse: ‘Professor, por que é que os outros ficaram lá e eu vim?’ Imaginem o Benedetti: ‘Professor, por que os outros ficaram lá e eu vim?’ Imagina o Felipe [Anderson]: ‘Professor, você já não me põe para jogar há três jogos e agora me manda vir aqui e joguei o jogo todo’. O Emiliano [Martínez] a mesma coisa: ‘Professor, você tem metido o Luís e tem me deixado de fora'”, iniciou Abel em entrevista coletiva.

“Portanto, antes de vir para cá, falei com eles. Tenho um respeito, uma admiração e um carinho por todos eles. Dos que jogam mais ou dos que jogam menos. E a forma que eu tenho de respeitar os meus jogadores é dizer: ‘Eu estarei lá também com vocês e darei o meu melhor. Não sei se o meu melhor vai servir para ganhar ou não”, finalizou.