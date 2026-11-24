O Palmeiras entra em campo nesta terça-feira, 24, às 18h (de Brasília) para enfrentar a Chapecoense pela 37ª rodada do Brasileirão. O objetivo principal da equipe paulista é encerrar uma sequência de três partidas consecutivas sem vitória antes de disputar a decisão da Copa Libertadores. A final acontece neste sábado, 28, contra o Estudiantes, em Montevidéu, às 17h (de Brasília).

Antes do duelo na Arena Condá, o clube alviverde somou resultados negativos em suas apresentações recentes. A série inclui uma derrota para o Cruzeiro pelo Brasileirão, um revés diante do Vasco na Copa do Brasil e um empate por 1 a 1 contra o Flamengo. O resultado diante do Rubro-Negro consolidou o título brasileiro aos cariocas e deixou o Palmeiras com o vice-campeonato.

Apesar do revés contra o time cruzmaltino, o Palmeiras assegurou vaga na final da Copa do Brasil. Na decisão do torneio, o Verdão enfrentará o Grêmio no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida acontece no domingo, 6 de dezembro, às 16h (de Brasília).

Espaço para jovens da base na Arena Condá

Com a decisão continental deste sábado, 28, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira optou por preservar os atletas titulares, segundo a Gazeta Esportiva. A delegação relacionada para o confronto em Chapecó é formada prioritariamente por suplentes e atletas formados nas divisões de base do clube.

O embate diante dos catarinenses, já rebaixados matematicamente, serve como teste prático para as Crias da Academia. Conforme destacou a apuração, a partida abre espaço para jovens que buscam afirmação no elenco profissional, como o lateral-esquerdo Arthur e o atacante Heittor, cotados para iniciar a partida.