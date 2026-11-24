Em clima de homenagens e despedida, a Chapecoense venceu o Palmeiras por 3 a 0 na noite desta terça-feira, 24, na Arena Condá, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já com o rebaixamento matemático confirmado antes deste jogo, a equipe catarinense aproveitou uma escalação totalmente reserva do adversário — que poupou seus titulares visando a final da Libertadores — para construir o placar.

A partida também foi marcada por tributos a Alan Ruschel, sobrevivente da tragédia de 2016 que completará 10 anos no próximo domingo, e que entrou em campo com a braçadeira de capitão após pendurar as chuteiras defendendo o Juventude pela Série B.O ex-zagueiro Neto, outro sobrevivente, também marcou presença.

Eficiência cirúrgica e falhas na defesa

Com os dois times já com suas situações definidas na tabela, a partida começou com a Chapecoense apostando nos contra-ataques e punindo severamente os erros do adversário. Logo aos cinco minutos, Koné errou um passe na intermediária. Giovanni Augusto, o maestro do time da casa, acionou Camilo na ala esquerda. O volante invadiu a área e chutou cruzado para abrir o placar, com a bola batendo na trave antes de entrar. A juventude do Palmeiras tentou responder mantendo a posse de bola, mas esbarrou em nova falha defensiva aos 32 minutos. Após erro de domínio de Koné na entrada da área, Max atropelou o zagueiro e, na saída de Marcelo Lomba, chutou no alto para ampliar.

Volume de jogo e paredão no gol

Na volta para o segundo tempo, o técnico Abel Ferreira promoveu mudanças, sacando Koné para a entrada de Miguel Cinoncelli Bilong. O Palmeiras aumentou seu volume ofensivo, terminando a partida com 57% de posse de bola e 25 finalizações totais. No entanto, a equipe paulista viu o goleiro Matheus Aurélio trabalhar com destaque. O camisa 1 catarinense fez seis defesas na partida, parando tentativas perigosas de Erick Belé e Fabiano. Do outro lado, Marcelo Lomba também evitou um placar ainda mais elástico, somando cinco defesas, incluindo intervenções cruciais em chutes de Giovanni Augusto e Heitor.

Publicidade Continua após a publicidade

Golpe de misericórdia nos acréscimos

Nos minutos finais, a Chapecoense administrou a vantagem e encontrou espaço para fechar a conta. Aos 45 minutos da etapa final, após jogada pela direita, Rubens recebeu na área e chutou cruzado. A bola foi na trave e voltou para o próprio Rubens, que tocou para o meio. Miguel Carvalho Vianna, que havia entrado pouco antes, apenas escorou para marcar o terceiro gol, selando a vitória sob gritos de “olé” da torcida local.

Com o resultado, a Chapecoense chega a 24 pontos e segue na 20ª colocação. Contando este confronto, a equipe soma uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato. O Palmeiras permanece na vice-liderança com 74 pontos e um retrospecto recente na competição de uma vitória, dois empates e duas derrotas. O time paulista volta a campo neste sábado, 28, contra o Estudiantes, pela Copa Libertadores, enquanto a Chapecoense se despede da Série A na próxima quarta-feira, 2, contra o Flamengo.