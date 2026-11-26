O Corinthians encaminhou a contratação do técnico Lucas Macorin, de 35 anos, atualmente à frente da equipe sub-15 masculina do Palmeiras, para assumir o comando do time feminino principal a partir de 2027. De acordo com informações apuradas pelos jornalistas Mabia Teves e Yago Rudá, o treinador já está apalavrado com a diretoria alvinegra e deve assinar o contrato nos próximos dias, tendo inclusive comunicado aos dirigentes palmeirenses que não permanecerá no clube.

A movimentação encerra o período de indefinição no comando técnico das Brabas desde a saída de Emily Lima, demitida em outubro após o vice-campeonato da Copa Libertadores Feminina. Desde então, a equipe vinha sendo dirigida de forma interina por Julia Passero, treinadora do elenco sub-20 feminino do clube, enquanto a cúpula corintiana aguardava o desfecho do processo eleitoral interno para oficializar o novo comandante.

Trajetória entre o futebol feminino e a base masculina

Apesar de atuar recentemente nas categorias de base masculinas, Lucas Macorin possui histórico ligado ao desenvolvimento do futebol feminino brasileiro. No início de sua trajetória como treinador, trabalhou no Centro Olímpico, em São Paulo, ambiente onde conviveu com Arthur Elias e Lucas Piccinato, ambos ex-comandantes da equipe feminina do Corinthians.

No futebol masculino de formação, acumulou passagens pelas equipes sub-15 e sub-23 do São Paulo, pelo sub-20 do Audax e por times do Ska Brasil e do Grêmio Osasco. Pelo Palmeiras, seu resultado mais expressivo ocorreu recentemente nos Estados Unidos, quando conquistou o título da primeira edição da Messi Cup, torneio sub-16 organizado por Lionel Messi, superando o River Plate por 1 a 0 na decisão.