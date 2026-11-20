A última Data Fifa do calendário de 2026 para o futebol feminino ocorre entre os dias 24 de novembro e 5 de dezembro e será decisiva para o preenchimento da lista de participantes da Copa do Mundo Feminina de 2027. Das 32 vagas do torneio, 18 seleções já estão garantidas e 14 postos seguem em aberto — sendo 11 vagas diretas definidas nesta reta final de temporada e outras três reservadas para a repescagem intercontinental, programada para fevereiro de 2027.
Divisão das vagas
As seleções que seguem na briga por classificação estão distribuídas em três frentes continentais e intercontinentais:
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Uefa (Playoffs): Inglaterra, Ucrânia, Noruega, País de Gales, Holanda, Eslovênia, Itália, Finlândia, Irlanda, Polônia, Suécia, Escócia, Islândia, Portugal, Áustria e Suíça disputam oito confrontos de ida e volta a partir de 1º de dezembro. Os sete melhores classificados garantem vaga direta no Mundial, enquanto o oitavo colocado avança para a repescagem intercontinental.
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Concacaf: Estados Unidos, El Salvador, Jamaica, Costa Rica, Canadá, Panamá, México e Haiti entram em campo entre 27 de novembro e 5 de dezembro. As quatro seleções semifinalistas asseguram classificação direta à Copa do Mundo, e as equipes eliminadas nas quartas de final disputam duas vagas na repescagem intercontinental.
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Repescagem (Fase preliminar): Taiwan, Equador, Gana, Papua-Nova Guiné, África do Sul e Uzbequistão se enfrentam em Rabat, no Marrocos, entre 28 de novembro e 5 de dezembro. Os dois primeiros colocados avançam à fase final da repescagem, onde se juntam à Venezuela, uma representante da Uefa e duas da Concacaf.
Seleções já classificadas, sorteio no Rio e amistosos do Brasil
Até o momento, 18 países já carimbaram o passaporte para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil:
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América do Sul: Brasil (país-sede), Argentina e Colômbia
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Ásia: Austrália, China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte e Filipinas
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África: Argélia, Camarões, Malawi e Marrocos
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Europa: Dinamarca, França, Alemanha e Espanha
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Oceania: Nova Zelândia
A definição das chaves da competição acontecerá logo após o encerramento desta Data Fifa, no dia 11 de dezembro de 2026, em cerimônia marcada para o Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro.
Já garantida no torneio como anfitriã, a seleção brasileira aproveitará a janela internacional de fim de ano para disputar dois amistosos preparatórios contra o Japão, agendados para os dias 29 de novembro e 5 de dezembro.