Ex-jogadora da seleção brasileira, Gabi Morais foi presa na última terça-feira, 17, em Fortaleza, durante a Operação Liquidação. Segundo o Diário do Nordeste, Gabi é suspeita de lavar dinheiro para a faccção Comando Vermelho (CV) e de associação com tráfico de drogas.

A operação cumpriu ainda outros 28 mandados de prisão. Um dos presos foi João Paulo de Morais, conhecido como “JP Lagamar”, irmão da jogadora. O homem é apontado como uma das principais lideranças de uma facção criminosa que atua nos bairros de Lagamar e São João do Tauape, na capital cearense.

Em 2026, Gabi Morais atuou pelo Internacional, até fevereiro, quando rescindiu seu contrato. A jogadora chegou ao Colorado em maio de 2024. Antes, atuou por Corinthians, Famalicão-POR, Sky Blue-EUA, Braga-POR e o clube cearense Caucaia.

Gabi defendeu a seleção brasileira tanto nas categorias de base, como na seleçao principal. A meio-campista disputou quatro partidas com o time de cima da Amarelinha, e sua última convocação foi em 2017.

O delegado-titular do 10º Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Icaro Coelho, comentou sobre a investigação sobre Gabi Morais.

“Ela é um dos alvos da operação. Ela, de fato, é atleta profissional ou foi atleta profissional, não tenho essa informação agora precisa, mas ela foi um dos alvos da operação e faz parte dessa família que há várias décadas pratica o tráfico de drogas na região do Lagamar”, afirmou.

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Nota Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS)