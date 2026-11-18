Ex-jogadora da seleção brasileira, Gabi Morais foi presa na última terça-feira, 17, em Fortaleza, durante a Operação Liquidação. Segundo o Diário do Nordeste, Gabi é suspeita de lavar dinheiro para a faccção Comando Vermelho (CV) e de associação com tráfico de drogas.
A operação cumpriu ainda outros 28 mandados de prisão. Um dos presos foi João Paulo de Morais, conhecido como “JP Lagamar”, irmão da jogadora. O homem é apontado como uma das principais lideranças de uma facção criminosa que atua nos bairros de Lagamar e São João do Tauape, na capital cearense.
Em 2026, Gabi Morais atuou pelo Internacional, até fevereiro, quando rescindiu seu contrato. A jogadora chegou ao Colorado em maio de 2024. Antes, atuou por Corinthians, Famalicão-POR, Sky Blue-EUA, Braga-POR e o clube cearense Caucaia.
Gabi defendeu a seleção brasileira tanto nas categorias de base, como na seleçao principal. A meio-campista disputou quatro partidas com o time de cima da Amarelinha, e sua última convocação foi em 2017.
O delegado-titular do 10º Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Icaro Coelho, comentou sobre a investigação sobre Gabi Morais.
“Ela é um dos alvos da operação. Ela, de fato, é atleta profissional ou foi atleta profissional, não tenho essa informação agora precisa, mas ela foi um dos alvos da operação e faz parte dessa família que há várias décadas pratica o tráfico de drogas na região do Lagamar”, afirmou.
Nota Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS)
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que, durante a Operação Liquidação, deflagrada nessa terça-feira (17), uma mulher, de 32 anos, foi presa no bairro Aerolândia, Área Integrada de Segurança Pública 19 (AIS 19) de Fortaleza. Os alvos da operação eram investigados pelos crimes de integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. No total, foram cumpridos 28 mandados de prisão nessa operação.