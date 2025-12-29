O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, curte férias nos Estados Unidos e aproveitou para assistir a uma partida da National Football League (NFL), a principal liga de futebol americano no último domingo, 28.
O italiano esteve no Levi’s Stadium e acompanhou a vitória do San Francisco 49ers sobre o Chicago Bears por 42 a 38, ao lado da esposa, Ma.riann Barrena McClay.
Nas redes sociais, o treinador se mostrou empolgado com a experiência. “Curti estar em um campo de futebol diferente hoje. Atletas fantásticos, estádio incrível, grande jogo”, publicou Ancelotti no Instagram, em inglês.
Ancelotti curte os últimos dias de descanso antes de retornar ao trabalho para dar sequência ao planejamento para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada justamente nos Estados Unidos, além de México e Canadá.
Antes do Mundial, o Brasil fara dois amistosos na Data Fifa de março: contra França, no dia 26, em Boston, e Croácia, no dia 31, em Orlando.
Quem é a esposa de Ancelotti
Mariann Barrena McClay, de 55 anos, é casada com o técnico da seleção brasileira desde 2014. O casal se conheceu em Londres, quando Ancelotti treinava o Chelsea, de 2009 a 2011.
Mariann é uma empresária canadense com uma carreira sólida no setor financeiro. Desde que deixou o Real Madrid, o treinador fixou residência em Vancouver, no Canadá, terra da esposa.