O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, curte férias nos Estados Unidos e aproveitou para assistir a uma partida da National Football League (NFL), a principal liga de futebol americano no último domingo, 28.

O italiano esteve no Levi’s Stadium e acompanhou a vitória do San Francisco 49ers sobre o Chicago Bears por 42 a 38, ao lado da esposa, Ma.riann Barrena McClay.

Nas redes sociais, o treinador se mostrou empolgado com a experiência. “Curti estar em um campo de futebol diferente hoje. Atletas fantásticos, estádio incrível, grande jogo”, publicou Ancelotti no Instagram, em inglês.

Carlo Ancelotti no Levi’s Stadium em jogo do 49ers – mrancelotti
/Instagram

Ancelotti curte os últimos dias de descanso antes de retornar ao trabalho para dar sequência ao planejamento para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada justamente nos Estados Unidos, além de México e Canadá.

Antes do Mundial, o Brasil fara dois amistosos na Data Fifa de março: contra França, no dia 26, em Boston, e Croácia, no dia 31, em Orlando.

Quem é a esposa de Ancelotti

Mariann Barrena McClay, de 55 anos, é casada com o técnico da seleção brasileira desde 2014. O casal se conheceu em Londres, quando Ancelotti treinava o Chelsea, de 2009 a 2011.

Mariann é uma empresária canadense com uma carreira sólida no setor financeiro. Desde que deixou o Real Madrid, o treinador fixou residência em Vancouver, no Canadá, terra da esposa.

 