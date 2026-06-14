Endrick squer entrou em campo no último sábado, 13, no empate do Brasil contra Marrocos, e já virou um problema para Carlo Ancelotti. O treinador não gostou ao ser questionado por PLACAR sobre a ausência do jogador ao longo do segundo tempo da partida no MetLife Stadium.

Com o 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, a Escócia ficou com a liderança do Grupo C na primeira rodada. A equipe bateu o Haiti por 1 a 0.

Ancelotti optou por uma formação inicial com Lucas Paquetá pelo lado direito do meio-campo, Vini Jr. na ponta esquerda, Raphinha do outro lado e Igor Thiago mais centralizado. Não deu certo. Na segunda etapa, o centroavante deu lugar a Luiz Henrique. Melhorou, mas não o suficiente para sair com a vitória.

Além do atacante, Matheus Cunha ocupou a vaga deixada por Lucas Paquetá entre os homens da frente. No mais, Danilo entrou no lugar de Ibañez, Danilo Santos no de Bruno Guimarães e Fabinho no de Casemiro. Endrick chegou a iniciar trabalhos de aquecimento, mas não entrou.

“Não estou aqui para falar individualmente de jogador. Falo da equipe. A equipe não jogou bem na primeira parte. Na segunda parte, foi melhor. Tivemos algumas oportunidades e temos que acertar mais”, disse Ancelotti.

Endrick chegou a trabalhar com Ancelotti no Real Madrid e, desde aquele tempo, não tinha chance como titular. Tanto que foi emprestado para o Lyon, no final de 2025, depois de um ano na Espanha.

Com a camisa da seleção brasileira, o atacante de 19 anos tem 17 partidas e quatro gols marcados, o último deles no amistoso contra o Egito, o derradeiro antes da Copa. Se o jogador merece uma vaga na próxima partida, Ancelotti deu de ombros.

“A escalação para a partida contra o Marrocos era a inicial e não a que terminou o jogo. Os jogadores que entraram tiveram um bom desempenho”, resumiu o treinador bastante contrariado com as perguntas.

Os jogadores que iniciaram a partida têm neste domingo um treino regenerativo na parte da manhã, no hotel em que a seleção está hospedada. Na segunda, o treino acontece normalmente na parte da tarde.

O Brasil enfrenta o Haiti na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Philadelphia. Na outra quarta, encara a Escócia, às 19h, em Miami.