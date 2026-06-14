O fim de um jejum de 28 anos não poderia ser melhor para a Escócia. Na noite deste sábado, 13, no Gillette Stadium, em Foxborough, o Exército Tartan estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória pragmática por 1 a 0 sobre o valente Haiti. O gol solitário de John McGinn garantiu os três primeiros pontos para os europeus no Grupo C, marcando um retorno triunfal ao torneio que não disputavam desde 1998.

Início acelerado e o gol do alívio

O confronto inédito entre as duas seleções começou em ritmo frenético. Empurrada por uma torcida barulhenta, a Escócia tomou a iniciativa, mas esbarrou na raça haitiana nos minutos iniciais.

O primeiro grande momento de tensão ocorreu aos 17 minutos, quando McTominay carimbou a trave esquerda do goleiro Placide após bela jogada de Gannon-Doak. O susto serviu para acuar os caribenhos, e a pressão europeia surtiu efeito aos 28 minutos. Após cruzamento da direita, Adams finalizou, Placide fez uma grande defesa no primeiro momento, mas a bola sobrou limpa para McGinn estufar as redes e abrir a contagem.

Controle tático e a chance de ouro desperdiçada

Na etapa complementar, o panorama mudou. A Escócia optou por administrar a vantagem, recuando suas linhas e apostando na solidez defensiva para frustrar as investidas do Haiti. Os Granadeiros, que superaram inúmeros problemas políticos para chegar ao Mundial, mostraram garra, mas esbarraram na falta de criatividade e no cansaço. A grande chance da narrativa heroica haitiana aconteceu aos 39 minutos: após cruzamento da direita, o atacante Pierrot subiu livre na área escocesa, mas cabeceou pela linha de fundo, desperdiçando a oportunidade do empate.

Sem sofrer grandes sustos nos acréscimos, a seleção escocesa garantiu o placar mínimo. Com o resultado, a Escócia larga na frente no Grupo C, que ainda conta com Brasil e Marrocos, dando um passo importante rumo ao sonho de avançar de fase. Já o Haiti precisará juntar os cacos e buscar a recuperação na próxima rodada para manter vivo o sonho caribenho.