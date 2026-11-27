A pouco mais de 24 horas da final da Copa Libertadores, o treinador Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva no Estádio Centenário de Montevidéu. Em busca do terceiro título do torneio em sua carreira, o português revelou conversas com o elenco, admitiu frustração com o vice-campeonato de 2025 e revelou aprendizados de seu trabalho no futebol brasileiro.

Questionado sobre a experiência no Brasil, enfatizou o privilégio de disputar uma decisão e pontuou uma necessidade pelo contexto. “O futebol brasileiro me ensinou a trabalhar, ensinou que com dois dias de trabalho, temos que deixar as desculpas de lado e olhar para as soluções. Estar aqui ainda me deu a oportunidade de trabalhar com um grupo fantástico.”

Quanto ao elenco que comanda, ainda pontuou a necessidade de valorizar a característica de união. “Eu digo sempre a eles: ‘Aproveitem o momento, porque grupo como esse vai ser difícil voltarem a encontrar’. No começo deste ano, tivemos uma reunião com o jogador para recusarmos viver o que vivemos no último ano. Se vamos ganhar ou perder, não sei, mas quero que todos tenham consciência tranquila pelo que fizeram.”

Revisitando a derrota para o Flamengo em Lima, no dia 29 de novembro de 2025, disse: “Temos que jogar melhor do que na última final. Aquela derrota nos doeu, foi dura para nós. Mas sou feliz, a equipe é capaz de lutar por outra oportunidade de vencer o troféu. E que meus jogadores entendam o tamanho disso, que possam jogar por nossa família e pela alma do clube, que são nossos torcedores. Que eles acreditem, que tenham confiança, que deem o melhor deles”.

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Abel ainda refletiu sobre a busca por uma escalação definitiva para a decisão, brincando com o número de titulares. “Precisamos ter bons jogadores para iniciar, e bons para entrar. Aliás, as Libertadores que ganhamos foi com vindos do banco de reservas. A mim é custoso escolher e ter que deixar jogadores de fora. Mas a responsabilidade não é minha, é da Fifa. Se dissessem que poderiam jogar 23, jogariam. Mas na minha planilha, todos são titulares, precisam estar preparados, prontos para entrarem e renovarem a energia.”