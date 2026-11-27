O Palmeiras finalizou na tarde desta sexta-feira, 27, os ajustes para a decisão da Copa Libertadores diante do Estudiantes, marcada para este sábado, 28, às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. A principal surpresa da atividade realizada no CT do Albion foi a presença do zagueiro Murilo e do lateral-esquerdo Piquerez junto ao elenco, sinalizando que a dupla deve reunir condições de atuar no confronto continental após se recuperar de lesões nas coxas esquerda e direita, respectivamente.

Durante os 15 minutos iniciais do treino — período liberado para o acompanhamento da imprensa —, os dois defensores participaram normalmente do aquecimento e da movimentação com o grupo sem limitações aparentes. Na sequência, com portões fechados, o técnico Abel Ferreira comandou um trabalho tático, uma atividade recreativa e um treino específico de finalizações. A partida decisiva terá transmissão ao vivo da TV Globo.

Recuperação da dupla e retorno de poupados

Enquanto Murilo e Piquerez estiveram entregues ao departamento médico nos últimos compromissos, Benedetti ganhou sequência na linha defensiva e Arthur assumiu a titularidade na lateral esquerda. Como iniciou a transição física ainda na última semana, Murilo chega com maiores chances de iniciar entre os onze titulares, ao passo que Piquerez disputa posição diretamente com Arthur. Além dos dois, o treinador português volta a contar com 14 atletas que haviam sido poupados na última partida antes da viagem ao Uruguai.

Do meio para frente, Abel Ferreira mantém duas indefinições principais antes de confirmar a formação inicial. Na faixa central, Lucas Evangelista aparece como favorito, mas enfrenta a concorrência de Andreas Pereira pela vaga ao lado de Marlon Freitas. No ataque, a escolha passa pela proposta de jogo: Vitor Roque larga na frente pela velocidade e profundidade — com Ramón Sosa como alternativa —, enquanto a eventual entrada de Mauricio altera a dinâmica de construção da equipe, deixando Flaco López como referência mais adiantada na área.

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Provável escalação: Carlos Miguel; Barboza, Murilo e Gustavo Gómez; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Piquerez (Arthur); Jhon Arias, Vitor Roque (Mauricio ou Ramón Sosa) e Flaco López.

Busca pelo tetra e reencontro histórico

Campeão continental pela última vez em 2021 justamente no Estádio Centenário, o Palmeiras entra em campo em busca do quarto troféu da Libertadores. Do outro lado, o Estudiantes tenta encerrar o jejum desde 2009 para conquistar o pentacampeonato, em um confronto que reedita a decisão de 1968 entre as duas equipes, 58 anos depois.