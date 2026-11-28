A mobilização do Estudiantes para a final da Copa Libertadores tomou Montevidéu. Neste sábado, 28, o clube argentino informou que 22.261 pessoas cruzaram por via terrestre o posto fronteiriço de Gualeguaychú, rumo ao Uruguai, em aproximadamente 3 mil carros e mais de 200 ônibus.

Pela cidade, camisetas alvirrubras, bandeiras e cantos de arquibancada apareceram em diferentes pontos da cidade. O movimento se intensificou a partir da sexta-feira, 27, transformando orla em áreas de concentração dos torcedores, que aproveitaram o calor e o tempo limpo.

Na praia de Pocitos, à beira do Rio da Prata, grupos de argentinos se reuniram com bandeiras, cervejas e cantos, na expectativa pela quinta Libertadores do clube. Outro setor cheio da cidade foi na rambla do Parque Rodó e na região de Punta Carretas, onde a Libertadores Experience, Fan Fest organizada pela Conmebol, ocorre.

Na noite de sexta-feira, a festa ganhou ainda força de torcedores do Peñarol, que se juntaram aos argentinos nos cantos e demonstraram apoio ao Estudiantes. A relação entre as duas torcidas, historicamente próxima, é vista com atenção pelas autoridades locais, tendo em vista a ligação entre Palmeiras e Nacional.

A estimativa é de que 35 mil a 40 mil torcedores do Estudiantes tenham viajado a Montevidéu para a decisão, por diferentes meios de transporte. Além dos ônibus e carros, houve embarcações com passagens esgotadas, voos comerciais e fretados e até torcedores que atravessaram o Rio da Prata,. Cerca de 30 mil devem acompanhar a partida no Estádio Centenario, enquanto milhares sem ingresso assistirão à final em espaços públicos.