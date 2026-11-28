O goleiro Fernando Muslera se emocionou durante a execução do hino uruguaio em sua possível despedida dos gramados.

Titular do Estudiantes, o arqueiro enfrenta o Palmeiras pelo título da Libertadores. Segundo a imprensa uruguaia, ele teria decidido encerrar a carreira após a classificação sobre o Flamengo na semifinal.

A informação de que o veterano de 40 anos deixará o futebol depois da final foi divulgada inicialmente pelo jornalista Diego Muñoz, da rádio El Espectador, e reforçada nas redes sociais pelo também repórter Diego Domínguez — que citou o estádio Centenário como palco do fim de uma trajetória de 22 anos. Apesar da repercussão, o jogador ainda não se manifestou oficialmente sobre a aposentadoria.

Carreira de Muslera

Segundo o Lance!, Fernando Muslera nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 16 de junho de 1986, mas voltou ao Uruguai aos oito meses e iniciou a carreira no Montevideo Wanderers, passando também pelo Nacional.

Na Europa, defendeu a Lazio antes de virar ídolo no Galatasaray, da Turquia. Pelo clube turco, entre 2011 e 2025, conquistou 19 títulos: oito Campeonatos Turcos, cinco Copas da Turquia e seis Supercopas nacionais.

Ainda conforme o Lance!, o uruguaio voltou à América do Sul pelo Estudiantes e garantiu a vaga na final da Libertadores de 2026 ao defender três pênaltis contra o Flamengo, no Maracanã, nas cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique.

Em contrapartida, o goleiro ficou marcado por falhas na Copa do Mundo de 2026 pela seleção uruguaia. Após errar na estreia contra a Arábia Saudita e duas vezes no 2 a 2 com Cabo Verde, Muslera espalmou para trás um chute de Álex Baena na derrota por 1 a 0 para a Espanha, que eliminou a equipe. No intervalo da partida, acabou substituído por Sergio Rochet e deixou até o banco de reservas.