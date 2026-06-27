Uma falha individual catastrófica do goleiro Fernando Muslera definiu o destino do Uruguai na Copa do Mundo 2026. Na noite desta sexta-feira, 26, no estádio Akron, em Guadalajara, a Espanha venceu a Celeste por 1 a 0, com gol de Álex Baena, em partida válida pela terceira e última rodada do Grupo H.

O resultado não apenas garantiu a liderança e a classificação da Fúria, como também decretou a eliminação precoce dos sul-americanos do torneio. No outro jogo da chave, Cabo Verde se classificou com seu terceiro empate na competição, 0 a 0 com a Arábia Saudita.

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Equilíbrio quebrado por um erro fatal

O duelo começou com o roteiro esperado para uma decisão. O Uruguai, que chegou em crise com o técnico Marcelo Bielsa, tentou impor uma marcação alta nos primeiros minutos, dificultando a saída de bola espanhola. No entanto, a juventude e o talento de Lamine Yamal logo começaram a dar trabalho para a defesa uruguaia, criando as melhores oportunidades pelo lado direito do ataque e forçando erros na saída de bola adversária.

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Apesar de algumas chegadas perigosas do Uruguai, como uma pancada de Bentancur que passou zunindo o travessão aos 35 minutos, o lance capital da partida aconteceu aos 41. Llorente correu para evitar a saída da bola pela ponta direita e cruzou para o meio da área. Álex Baena bateu de primeira, cruzado. O goleiro Fernando Muslera estava inteiro no lance, mas espalmou para trás de forma bizarra, aceitando um frango e inaugurando o marcador para os europeus.

Desespero charrua e controle espanhol

Muslera, que já havia falhado em jogos anteriores, desta e de outras edições do Mundial, sequer voltou para o segundo tempo, sendo substituído por Sergio Rochet e abandonando até mesmo o banco de reservas. Precisando de pelo menos um empate para sonhar com a vaga, o Uruguai voltou do intervalo apostando na tradicional garra. A equipe sul-americana tentou pressionar na base da vontade, mas esbarrou na falta de criatividade e na sólida posse de bola da equipe de Luis de la Fuente.

A Espanha passou a administrar a vantagem, cadenciando o ritmo e explorando os espaços deixados pelo desespero adversário. Aos 41 minutos da etapa final, a Fúria quase ampliou quando Ferran Torres saiu de cara para o gol após bela tabela, mas carimbou o travessão.

Nos acréscimos, o clima de frustração uruguaia transbordou: Agustín Canobbio deu um carrinho frontal em Cubarsí, recebeu o cartão vermelho direto e selou o melancólico adeus da Celeste. Com o apito final, a Espanha avança com moral para as oitavas de final, enquanto o Uruguai amarga uma eliminação dolorosa na fase de grupos.

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