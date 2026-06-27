O penúltimo dia da fase de grupos da Copa do Mundo 2026 produziu classificados e eliminados também entre os oito melhores terceiros colocados. O Uruguai perdeu nesta sexta-feira, 26, em Guadalajara, para a Espanha e disse adeus à competição.

Essa é a primeira vez que a Copa tem 48 seleções e, por isso, a fase de 16 avôs de final. Além dos primeiro e segundo colocado de cada um dos 12 grupos, os oito melhores terceiros de acordo com a tabela de classificação avançam à fase pré-oitavas de final.

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Classificação atualizada dos melhores terceiros

Copa do Mundo 2026 Melhores 3º colocados Classificação dos 3º colocados Os 8 primeiros avançam ao Round of 32 # Time Grupo P J V E D GP GC SG 1 🇸🇪Suécia F 4 3 1 1 1 7 7 0 2 🇪🇨Equador E 4 3 1 1 1 2 2 0 3 🇧🇦Bósnia B 4 3 1 1 1 5 6 -1 4 🇵🇾Paraguai D 4 3 1 1 1 2 4 -2 5 🇸🇳Senegal I 3 3 1 0 2 8 6 2 6 🇮🇷Irã G 3 3 0 3 0 3 3 0 7 🇭🇷Croácia L 3 2 1 0 1 3 4 -1 8 🇰🇷Coreia do Sul A 3 3 1 0 2 2 3 -1 9 🇩🇿Argélia J 3 2 1 0 1 2 4 -2 10 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia C 3 3 1 0 2 1 4 -3 11 🇺🇾Uruguai H 2 3 0 2 1 3 4 -1 12 🇨🇩RD Congo K 1 2 0 1 1 1 2 -1 Critérios de desempate: pontos → saldo de gols → gols pró → ordem alfabética por grupo. A linha destacada separa os 8 classificados dos eliminados. Ver tabela completa →Crava no bolão →

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Critérios de desempate

Pontos conquistados nas partidas do grupo; Saldo de gols; Gols marcados; Fair play – cartões amarelos e vermelhos recebidos pelos jogadores e comissão técnica e Posição no Ranking da Fifa mais recente

Os critérios de desempate são cinco: pontos ganhos, saldo de gols, gols marcados, cartões amarelos e vermelhos e, por último, posição no ranking da Fifa.

O caso da Escócia, que foi adversária do Brasil no Grupo C, é um dos mais curiosos até o momento. A equipe passa se o Egito vencer o Irã e a Argélia perder para a Áustria por uma diferença de dois gols.

Suécia, Equador, os dois melhores do ranking, ainda não sabem até o momento desta publicação os seus adversários na próxima fase. Em compensação, a Bósnia e Herzegovina, em terceiro na classificação, já sabe que pegará os Estados Unidos.

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