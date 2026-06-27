O penúltimo dia da fase de grupos da Copa do Mundo 2026 produziu classificados e eliminados também entre os oito melhores terceiros colocados. O Uruguai perdeu nesta sexta-feira, 26, em Guadalajara, para a Espanha e disse adeus à competição.

Essa é a primeira vez que a Copa tem 48 seleções e, por isso, a fase de 16 avôs de final. Além dos primeiro e segundo colocado de cada um dos 12 grupos, os oito melhores terceiros de acordo com a tabela de classificação avançam à fase pré-oitavas de final.

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Classificação atualizada dos melhores terceiros

Copa do Mundo 2026

Melhores 3º colocados

Classificação dos 3º colocados

Os 8 primeiros avançam ao Round of 32

#TimeGrupoPJVEDGPGCSG
1
Suécia
F43111770
2
Equador
E43111220
3
Bósnia
B4311156-1
4
Paraguai
D4311124-2
5
Senegal
I33102862
6
Irã
G33030330
7
Croácia
L3210134-1
8
Coreia do Sul
A3310223-1
9
Argélia
J3210124-2
10
Escócia
C3310214-3
11
Uruguai
H2302134-1
12
RD Congo
K1201112-1

Critérios de desempate: pontos → saldo de gols → gols pró → ordem alfabética por grupo. A linha destacada separa os 8 classificados dos eliminados.

Critérios de desempate

  1. Pontos conquistados nas partidas do grupo;
  2. Saldo de gols;
  3. Gols marcados;
  4. Fair play – cartões amarelos e vermelhos recebidos pelos jogadores e comissão técnica e
  5. Posição no Ranking da Fifa mais recente

Os critérios de desempate são cinco: pontos ganhos, saldo de gols, gols marcados, cartões amarelos e vermelhos e, por último, posição no ranking da Fifa.

O caso da Escócia, que foi adversária do Brasil no Grupo C, é um dos mais curiosos até o momento. A equipe passa se o Egito vencer o Irã e a Argélia perder para a Áustria por uma diferença de dois gols.

Suécia, Equador, os dois melhores do ranking, ainda não sabem até o momento desta publicação os seus adversários na próxima fase. Em compensação, a Bósnia e Herzegovina, em terceiro na classificação, já sabe que pegará os Estados Unidos.

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