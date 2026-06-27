O técnico Marcelo Bielsa e o goleiro Fernando Muslera deixam a Copa do Mundo de 2026 como os grandes vilões da eliminação precoce do Uruguai, que se despediu na primeira fase ao ser derrotado pela Espanha por 1 a 0 nesta sexta-feira, 26, em Guadalajara no México.

Na entrevista coletiva após a partida, o treinador argentino disse que a decisão de trocar Muslera por Rochet ainda no intervalo, após a falha bizarra do titular no gol de Álex Baena, partiu do próprio atleta.

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“Muslera decidiu ele mesmo sair”, afirmou Bielsa, que na saída do gramado já havia dito que não conversou com o veterano. Em sua quinta Copa do Mundo, Muslera falhou em todos os gols sofridos pela equipe na competição.

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“De sete pontos que deveríamos ter conquistado, obtivemos apenas dois”, considerou Bielsa, que não escondeu sua decepção com a passagem pela Celeste.

“Se você me perguntar como será lembrada minha passagem, eu lhe diria que não será lembrada… O que eu deixo ao futebol uruguaio é nada”, sentenciou El Loco, como é apelidado. “Toda a percepção de vocês, jornalistas e torcedores uruguaios, que legitimamente querem apontar um responsável… sou eu e vou aceitar.”

Na véspera do jogo, a imprensa uruguaia noticiou que Bielsa havia entrado em rota de colisão com os líderes do grupo. Ironicamente, tanto Bielsa como Muslera nasceram na Argentina.

Bielsa repetiu o vexame de sua primeira participação em Copas, quando a Argentina caiu na primeira fase, em 2020. Em 2010, pelo Chile, caiu para o Brasil nas oitavas de final.

A Espanha avançou na primeira colocação com sete pontos; seguida por Cabo Verde, com três pontos. O Uruguai somou dois pontos, dos empates contra Arábia Saudita e Cabo Verde.

Lugano detona Bielsa

Comentarista convidado da transmissão da Telemundo, voltada para o público latino americano nos Estados Unidos, o ex-zagueiro Diego Lugano não esperou as explicações do treinador para uma enxurrada de críticas.

Segundo o ídolo do São Paulo, El Loco Bielsa não entendeu a cultura do futebol uruguaio.

“As mudanças podem ser compreensíveis. A tática pode ser compreensiva. Mas o Bielsa nunca entendeu o Uruguai e nunca jogou como Uruguai”, começou Lugano.

“Em campo se paga. E foi o que aconteceu. Tenho pena dos jogadores porque quando o ambiente é complicado, quando não tem uma cultura de treinamento, é o jogador que sofre críticas e fica marcado. O técnico vai para outro país e se esquece dessa confusão.”

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