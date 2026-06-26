A situação no vestiário do Uruguai esquentou às vésperas do jogo duelo contra a Espanha, nesta sexta-feira, 26, às 21h (de Brasília). Segundo a rádio Espectador Deportes, um grupo de atletas da seleção se revoltou contra o treinador Marcelo Bielsa e solicitou que ele mude sua forma de trabalhar e de atuar para o duelo decisivo contra os espanhóis.

Com jogadores como Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Sergio Rochet, o grupo ainda chamou Bielsa para uma conversa, de acordo com a apuração. Os atletas relataram descontentamento com a quantidade de treinos, o que, consequentemente, levou à lesões durante os trabalhos. A equipe ainda pediu para atuar em blocos baixos e explorar os contra-ataques contra a Espanha, mas Bielsa reagiu, convocou uma reunião, e disse que o desejo é jogar espelhado, segundo a rádio.

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Como foi a reunião entre Bielsa e o elenco?

Durante a reunião, Bielsa falou por quase 50 minutos e destacou sua filosofia e visões de jogo, conforme revelado pelo El Espectador. O treinador disse que alguns jogadores tentaram tirá-lo do comando após deixar de convocar Luis Suárez e por não incluir o volante Nahitan Méndez na lista para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

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Além de destacar esses aspectos, o treinador também afirmou que moldou a carreira de alguns atletas da seleção, como Cáceres e Maxi Araújo. Alguns jogadores, porém, deixaram a reunião ao ouvir este comentário. O zagueiro Jose Maria Gimenez tentou acalmar os ânimos, mas de nada adiantou.

Repercussão da conversa

De acordo com a rádio, um dos dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol está ciente do ocorrido e afirmou que Bielsa estará fora da seleção “em menos de um mês”. A situação, no entanto, não foi comentada na coletiva do técnico e do atacante Rodrigo Aguirre nesta quinta-feira, 25.

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