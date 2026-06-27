O ex-jogador Diego Lugano detonou o técnico Marcelo Bielsa após a eliminação do Uruguai ainda na primeira fase da Copa do Mundo 2026. A Celeste perdeu nesta sexta-feira, 26, para a Espanha, e não passou sequer na terceira colocação do Grupo H.

A Espanha avançou na primeira colocação com sete pontos; seguida por Cabo Verde, com três pontos. O Uruguai somou dois pontos, dos empates contra Arábia Saudita e Cabo Verde.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Telemundo Deportes (@telemundodeportes)

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Comentarista convidado da transmissão da Telemundo, voltada para o público latino americano nos Estados Unidos, Lugano não esperou as explicações do treinador para uma enxurrada de críticas.

Segundo Lugano, El Loco Bielsa não entendeu a cultura do futebol uruguaio.

“As mudanças podem ser compreensíveis. A tática pode ser compreensiva. Mas o Bielsa nunca entendeu o Uruguai e nunca jogou como Uruguai”, começou Lugano. “Em campo se paga. E foi o que aconteceu. Tenho pena dos jogadores porque quando o ambiente é complicado, quando não tem uma cultura de treinamento, é o jogador que sofre críticas e fica marcado. O técnico vai para outro país e se esquece dessa confusão.”

Respostas de Bielsa

Na entrevista obrigatória da saída de campo, Bielsa foi praticamente monossilábico nas respostas. O treinador disse substituiu Valverde, craque do time e do Real Madrid, para que tivesse mais “presença no ataque” Viñaz.

“Não conseguiu extrair o que o Uruguai tem dos seus jogadores”, disse Bielsa.

A pior colocação do Uruguai havia sido uma 26ª posição na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e do Japão. Naquela ocasião, não com as 48 como hoje, mas com 32 equipes, o Uruguai também ficou na primeira fase em um grupo com Dinamarca, Senegal e França.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google