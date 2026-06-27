O estreante Cabo Verde protagonizou a mais bela história da Copa do Mundo de 2026 até o momento e colocou o seu nome na história com a classificação confirmada no Grupo H. Com o empate sem gols com a Arábia Saudita, em Houston, na noite desta sexta-feira, 26, os Tubarões Azuis se tornaram a sétima seleção a avançar de fase num Mundial sem nenhuma vitória.

O mais curioso é que os cabo-verdianos conseguiram o feito não em terceiro, mas com segundo lugar na chave, com 3 pontos, à frente dos eliminados Uruguai e Arábia Saudita, ambos com com 2 pontos. A líder Espanha fechou a primeira fase com 7 pontos.

Notícias no WhatsAppEntre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão.
Entrar no canal

Antes do feito da seleção situada em uma arquipélago próximo do continente africano, liderada pelo goleiro Vozinha, apenas Itália (1982), Bulgária e Uruguai (1986), Irlanda e Holanda (1990) e Chile (1998) haviam obtido o feito de avançar sem vitória.

A Azzurra foi quem foi mais longe: conquistou o título na Copa da Espanha, passando pelo favorito Brasil nas quartas de final, na Tragédia do Sarriá.

Seleções classificadas em Copas sem vitória

1982
Itália 0 x 0 Polônia
Itália 1 x 1 Peru
Itália 1 x 1 Camarões

1986
Bulgária 1 x 1 Itália
Bulgária 1 x 1 Coreia do Sul
Bulgária 0 x 2 Argentina

1986
Uruguai 1 x 1 Alemanha Ocidental
Uruguai 1 x 5 Dinamarca
Uruguai 0 x 0 Escócia

1990
Irlanda 1 x 1 Inglaterra
Irlanda 0 x 0 Egito
Irlanda 1 x 1 Holanda

1990
Holanda 1 x 1 Egito
Holanda 0 x 0 Inglaterra
Holanda 1 x 1 Irlanda

1998
Chile 2 x 2 Itália
Chile 1 x 1 Áustria
Chile 1 x 1 Camarões

Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.
Seguir no Google