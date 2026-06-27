O estreante Cabo Verde protagonizou a mais bela história da Copa do Mundo de 2026 até o momento e colocou o seu nome na história com a classificação confirmada no Grupo H. Com o empate sem gols com a Arábia Saudita, em Houston, na noite desta sexta-feira, 26, os Tubarões Azuis se tornaram a sétima seleção a avançar de fase num Mundial sem nenhuma vitória.
O mais curioso é que os cabo-verdianos conseguiram o feito não em terceiro, mas com segundo lugar na chave, com 3 pontos, à frente dos eliminados Uruguai e Arábia Saudita, ambos com com 2 pontos. A líder Espanha fechou a primeira fase com 7 pontos.
Antes do feito da seleção situada em uma arquipélago próximo do continente africano, liderada pelo goleiro Vozinha, apenas Itália (1982), Bulgária e Uruguai (1986), Irlanda e Holanda (1990) e Chile (1998) haviam obtido o feito de avançar sem vitória.
A Azzurra foi quem foi mais longe: conquistou o título na Copa da Espanha, passando pelo favorito Brasil nas quartas de final, na Tragédia do Sarriá.
Seleções classificadas em Copas sem vitória
1982
Itália 0 x 0 Polônia
Itália 1 x 1 Peru
Itália 1 x 1 Camarões
1986
Bulgária 1 x 1 Itália
Bulgária 1 x 1 Coreia do Sul
Bulgária 0 x 2 Argentina
1986
Uruguai 1 x 1 Alemanha Ocidental
Uruguai 1 x 5 Dinamarca
Uruguai 0 x 0 Escócia
1990
Irlanda 1 x 1 Inglaterra
Irlanda 0 x 0 Egito
Irlanda 1 x 1 Holanda
1990
Holanda 1 x 1 Egito
Holanda 0 x 0 Inglaterra
Holanda 1 x 1 Irlanda
1998
Chile 2 x 2 Itália
Chile 1 x 1 Áustria
Chile 1 x 1 Camarões