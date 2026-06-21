Até a publicação deste texto, uma coisa é certa na Copa de 2026: este é o Mundial dos goleiros sem muitos holofotes antes do apito inicial. A começar pelas sete defesas de Vozinha contra a Espanha, no primeiro jogo de Cabo Verde na história da competição. O arqueiro de 40 anos simplesmente foi capaz de frear o ataque da atual campeã da Eurocopa.

O feito, inclusive, lançou Vozinha nas graças das redes sociais. No Instagram, onde tinha 50 mil seguidores, ele hoje acumula mais de 15 milhões. “Agora temos alguém para admirar”, escreveu uma fã. “Você é o máximo! Saudações do Chile”, cumprimentou outra.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Josimar Dias (@vozinha1)

O recorde de Eloy Room

Já no último sábado, 20, foi a vez do goleirão de Curaçao não apenas fazer da própria meta um muro, mas também, entrar para a história das Copas como o arqueiro com maior número de defesas no tempo regulamentar de um jogo, com 15 intervenções contra o Equador — superando as 14 de Ramón Quiróga, contra a Holanda de 1978.

Room só continua atrás de Tim Howard, dos EUA, que, nas oitavas de final contra a Bélgica em 2014, defendeu 16 chutes a gol. No entanto, a marca vale asterisco, uma vez que o jogo contou com mais tempo, por ter sido decidido na prorrogação.

O curaçauense mesmo fez questão de fixar postagem sobre o recorde no perfil que mantém no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por CBS Sports Golazo (@cbssportsgolazo)

“Vocês já fizeram história nesta Copa”, elogiou um torcedor. “Não é um goleiro. É uma muralha!”, arrematou outra.

Antes do 0 a 0 diante do Equador, Room possuía 130 mil seguidores. Até o fechamendo deste texto, ultrapassou a marca de 1 milhão.

Alireza Beyranvand x Bélgica

O goleiro do Irã, Alireza Beyranvand, já era reconhecido por um enorme feito em mundiais, ao ter defendido um pênalti de Cristiano Ronaldo na Copa de 2018, garantindo o empate por 1 a 1 contra Portugal na ocasião.

Dessa vez, o iraniano aprontou para cima de Lukaku e companhia, ao garantir o segundo empate da equipe do Oriente Médio nesta edição do torneio e manter vivo o sonho de avançar de fase pela primeira vez na história do país.

Assim como Vozinha, Beyranvand foi capaz de realizar sete defesas contra os belgas — mesmo após sofrer joelhada de Lukaku durante disputa de bola na área.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por علیرضا بیرانوند | Alireza Beyranvand (@alirezabeyranvand.official)

Até o momento, ele possui 4,3 milhões de fãs no Instagram. “Aqui, antes dos 10 milhões de seguidores”, escreveu um deles. “Excelente performance!”, elogiou um segundo.