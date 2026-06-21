A Bélgica e o Irã protagonizaram um duelo tenso e sem gols na tarde deste domingo, 21, no SoFi Stadium, em Los Angeles. Em partida válida pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026, os europeus esbarraram em uma forte retranca asiática e na grande atuação do goleiro Beiranvand. O confronto foi marcado por um gol iraniano anulado pelo VAR no primeiro tempo e pela expulsão do zagueiro belga Ngoy na etapa final, mantendo a chave completamente embolada.

O ferrolho asiático e o susto no VAR

Desde o apito inicial, o roteiro do jogo se desenhou de forma clara: os belgas propunham o jogo, enquanto os iranianos se defendiam com uma sólida linha de cinco. A paciência europeia quase foi recompensada aos 22 minutos, quando Tielemans exigiu a primeira grande defesa de Beiranvand.

No entanto, o grande momento de tensão da primeira etapa veio do outro lado. Aos 25 minutos, após uma cobrança de falta ensaiada, Taremi girou e mandou para o fundo das redes, explodindo a torcida asiática. A alegria, porém, durou pouco. O VAR entrou em ação e flagrou o impedimento do camisa 9, salvando a equipe comandada por Rudi Garcia.

Pressão belga esbarra em Beiranvand

Na volta do intervalo, a Bélgica aumentou a intensidade em busca de furar o bloqueio. Aos 15 minutos da etapa final, De Cuyper teve a chance de ouro na pequena área, mas Beiranvand operou um verdadeiro milagre para manter o zero no placar.

Do outro lado, Courtois também precisou trabalhar, fazendo intervenções seguras quando o Irã tentava escapar em velocidade, especialmente em finalizações de Taremi e Ezatolahi, garantindo que a meta europeia não fosse vazada.

Expulsão muda o panorama e consagra o empate

O cenário, que já era complicado para os europeus, ganhou ares dramáticos aos 21 minutos do segundo tempo. Ngoy errou um recuo de bola, precisou puxar Taremi, que sairia de cara para o gol, e recebeu o cartão vermelho direto. Com um a menos, a Bélgica precisou recuar Tielemans para a zaga e sacar Lukaku. O técnico iraniano tentou colocar o time para frente, mas a partida se arrastou para um empate truncado. No último lance, aos 49 minutos, Lukebakio ainda quase arrancou uma vitória heroica para os belgas com um chute colocado que passou raspando a trave.

Com o resultado de 0 a 0, o Grupo G da Copa do Mundo segue como o mais equilibrado do torneio. Na rodada decisiva, a Bélgica, que chega a quatro jogos sem vencer em Mundiais, enfrentará a Nova Zelândia. Já o Irã, sonhando com uma classificação inédita para o mata-mata, medirá forças contra o Egito.