Em noite tão inspirada quanto heroica, o goleiro de Curaçao, Eloy Room, realizou 15 defesas contra o Equador, garantindo não somente o empate de 0 a o, mas também o recorde de defesas em tempo normal na história das Copas do Mundo.

Room superou a marca de 13 defesas anotadas pelo peruano Ramón Quiroga contra a Holanda em 1978. No entanto, não superou as 16 intervenções realizadas por Tim Howard contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa de 2014, sendo parte delas durante a prorrogação do jogo que terminou com viória de 2 a 1 dos belgas sobre os norte-americanos.

Mesmo goleado na estreia da Copa de 2026, o goleiro de Curaçao mostrou força para superar o placar adverso e segurar a pressão equatoriana durantes os mais de 90 minutos jogados. “Sim, inacreditável, mais uma vez, eu nem consegui acompanhar”, admitiu Room, em entrevista pós-jogo.

Ainda assim, ele atribuiu o resultado ao grupo curaçauense: “No final, fazemos isso como um time. Mas, acho que já tínhamos dado o tom no início do jogo com aquela defesa e depois foi só segurar”, concluiu.

Além do recorde, Curaçao também entrou para história ao pontuar pela primeiras vez e Copas do Mundo. A seleção também já havia conseguido o primeiro gol, no 7 a 1 contra a Alemanha.

Viva na luta pela classificação, a equipe caribenha enfrenta a Costa do Marfim na quinta, 25, às 17h. Já o Equador encara a classificada Alemanha, no mesmo dia e horário. Veja aqui a classificação do Grupo E do Mundial.