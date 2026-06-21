O Equador esbarrou em uma verdadeira muralha caribenha na noite deste sábado (20). Em partida válida pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026, a seleção sul-americana pressionou do início ao fim, mas não saiu do 0 a 0 contra Curaçao, no Arrowhead Stadium, em Kansas City. O grande responsável pelo placar zerado foi o goleiro Eloy Room, que colecionou milagres e garantiu o primeiro ponto da história do país em mundiais, complicando a situação dos equatorianos no torneio.

Início avassalador e a primeira amostra da muralha

Vindo de derrota na estreia, o Equador assumiu o controle das ações desde o apito inicial. Logo aos dois minutos, Enner Valencia saiu cara a cara com Room, que fez sua primeira defesa espetacular da noite.

A tônica do primeiro tempo foi um ataque contra defesa: os equatorianos trocavam passes e finalizavam com Yeboah e Plata, enquanto Curaçao, fechada com seus onze jogadores atrás da linha da bola, tentava assustar em raros contra-ataques puxados pelos irmãos Bacuna. Aos 39 minutos, Room voltou a brilhar ao espalmar uma bomba de Yeboah, mantendo o zero no placar antes do intervalo.

Lá e cá, milagres de ambos os lados

Na volta para a segunda etapa, o panorama parecia o mesmo, com Caicedo exigindo nova defesa do arqueiro caribenho logo aos três minutos. No entanto, Curaçao encontrou espaços e quase surpreendeu.

Aos 14 e 15 minutos, foi a vez do goleiro equatoriano Galíndez se tornar herói, fazendo duas pontes espetaculares em finalizações consecutivas de Juninho e Leandro Bacuna. O susto acordou o Equador, que retomou a blitz ofensiva.

Pressão sufocante e o drama final

Os minutos finais se transformaram em um verdadeiro drama para a torcida equatoriana. Aos 20 minutos, Enner Valencia cabeceou para outro milagre de Room. O desespero tomou conta da equipe sul-americana, que empilhou chances desperdiçadas. Valencia chutou cruzado para fora aos 38, e Preciado carimbou o travessão aos 42. Nos acréscimos, a zaga de Curaçao quase marcou contra, mas a bola teimou em não entrar.

Com o empate sem gols, as duas seleções somam o primeiro ponto no Grupo E, mas seguem em situação delicada, já que ambas perderam na estreia. O resultado obriga o Equador a buscar uma vitória na última rodada para sonhar com a classificação, enquanto Curaçao celebra um empate com sabor de vitória após a dura goleada sofrida no primeiro jogo.