Neste domingo, 14, a Alemanha aplicou 7 a 1 sobre Curação — a possível maior goleada da Copa do Mundo de 2026. No entanto, aos 21 minutos do primeiro tempo de jogo, o lateral-direito e meio-campista Livano Comenencia, 22, fez alguns torcedores sonharem um pouquinho ao marcar o primeiro gol da seleção caribenha em mundiais.
Nascido na cidade de Breda, na Holanda (como tantos companheiros de equipe), o herói curaçauense iniciou a trajetória futebolística nas bases do PSV e da Juventus. Além disso, ele também integrou as categorias sub-15, sub-16, sub-18, sub-19 e sub-20 da seleção holandesa, antes optar por Curaçao, em outubro de 2024 — escolha baseada na ascendência de Comenencia, cujos pais são naturais da ilha caribenha.
Três anos antes, o camisa 8 foi incluído na lista anual do jornal britânico The Guardian como um dos 60 melhores talentos nascidos em 2004 no futebol mundial.
Desde o dia 6 de agosto de 2025, ele atua pelo FC Zürich, da Suíça.