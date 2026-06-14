A Alemanha estreou na Copa do Mundo de 2026 com um sonora goleada sobre Curaçao por 7 a 1, neste domingo, 14, pelo Grupo E. em Houston, nos EUA. O placar é o maior nesse Mundial, superando a vitória dos Estados Unidos por 4 x 1 sobre o Paraguai no dia 12, pelo Grupo C.

Com a goleada, a Alemanha chegou a 239 gols em Copas do Mundo e superou o Brasil como a seleção com mais gols marcados na história da competição desde 1930. A seleção brasileira, que começou o Mundial de 2026 como líder do ranking histórico, com 237 gols, fez um gol contra Marrocos e agora é a segunda colocada com 238 gols.

Em 2014, curiosamente depois de ganhar do Brasil também por 7 x 1, a Alemanha havia assumido a liderança do ranking de gols marcados em Copas. Mas, em 2018, após cair na primeira fase, o Brasil retomou a liderança. Em goleadas, a Alemanha tem agora 20 em Copas, mas está atrás do Brasil, que já aplicou 26 goleadas.

Mais gols em Copas do Mundo (1930-2026):

[239] – Alemanha (113 jogos)

238 – Brasil (115 jogos)

152 – Argentina (88 jogos)

136 – França (73 jogos)

128 – Itália (83 jogos)

108 – Espanha (67 jogos)

104 – Inglaterra (74 jogos)

96 – Holanda (55 jogos)

89 – Uruguai (59 jogos)

87 – Hungria (32 jogos)

80 – Suécia (51 jogos)

69 – Bélgica (51 jogos)

64 – México (61 jogos)

61 – Portugal (35 jogos)

Mais goleadas aplicadas em Copas do Mundo (1930-2026):

26 – Brasil

[20] – Alemanha

13 – França

10 – Argentina

7 – Inglaterra

7 – Espanha

7 – Holanda

7 – Hungria

7 – Rússia

6 – Itália