A Alemanha estreou na Copa do Mundo de 2026 de forma avassaladora. Neste domingo (14), no estádio NRG, em Houston, a equipe europeia aplicou um impiedoso 7 a 1 sobre a estreante seleção de Curaçao, em partida válida pelo Grupo E.
Além de garantir os primeiros três pontos na busca pelo pentacampeonato, os alemães alcançaram a marca de 239 gols em Mundiais, isolando-se como o melhor ataque da história da competição.
Próximos desafios no Grupo E
Com o resultado maiúsculo, a Alemanha assumiu a liderança do Grupo E e ganhou moral para a sequência do torneio. Na próxima rodada, os alemães enfrentarão a Costa do Marfim. Já Curaçao, apesar da dura derrota na estreia, tentará a recuperação diante do Equador.
O susto caribenho antes do domínio absoluto
O roteiro parecia definido logo aos seis minutos, quando Wirtz acertou uma bela chapada no canto direito para abrir o placar. A Alemanha pressionava e empilhava chances, mas o futebol reservou um momento mágico para os estreantes. Aos 21 minutos, após um corte parcial da zaga alemã, Comenencia bateu cruzado e marcou o primeiro gol da história de Curaçao em Copas, levando a torcida caribenha ao delírio. No entanto, a alegria durou pouco.
A máquina alemã voltou a engrenar e, aos 38 minutos, o zagueiro Schlotterbeck, que já havia assustado em lances anteriores, marcou de cabeça após escanteio. Nos acréscimos da primeira etapa, Bazoer cometeu pênalti imprudente em Nmecha. Havertz foi para a cobrança, deslocou o goleiro Room e ampliou para 3 a 1 antes do intervalo.
Rolo compressor e o fantasma do 7 a 1
Na volta para o segundo tempo, a superioridade técnica e física ficou evidente. Logo aos dois minutos, Musiala recebeu de Kimmich e bateu cruzado para fazer o quarto. O técnico Julian Nagelsmann promoveu alterações que mantiveram o ritmo frenético. Undav, que saiu do banco, foi fundamental: aos 23 minutos, fez o pivô para um belo gol do lateral Brown e, aos 32, deixou o seu ao completar passe na pequena área. Ainda houve tempo para a cereja do bolo.
Aos 43 minutos, Havertz recebeu pelo meio, invadiu a área e, com extrema categoria, deu uma cavadinha na saída do goleiro para selar o emblemático placar de 7 a 1. Curaçao ainda teve um segundo gol anulado por impedimento, mas não conseguiu evitar a goleada histórica.