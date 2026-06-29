Em uma partida de puro drama no Gillette Stadium, em Foxborough, o Paraguai fez história nesta segunda-feira, 29, ao eliminar a Alemanha da Copa do Mundo 2026. Após um empate por 1 a 1 que persistiu durante o tempo normal e a prorrogação, a equipe sul-americana contou com uma atuação inspirada do goleiro Gill para vencer a disputa de pênaltis por 4 a 3. O resultado coroa a estratégia defensiva da Albirroja e manda os alemães mais cedo para casa.

Maurício, Gómez, Galarza e Canale marcaram; Sanabria e Balbuena perderam para o Paraguai. Do outro lado, Kimmich, Musiala, Amiri marcaram; Havertz, Woltemade e Tah perderam para a Alemanha. O goleiro paraguaio Orlando Gill fez duas defesas.

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Ferrolho paraguaio e surpresa no fim

Desde o apito inicial, a tônica do jogo foi clara: os alemães dominavam a posse de bola, enquanto os paraguaios se fechavam em um forte bloqueio defensivo, apostando nos contra-ataques. A equipe europeia rodava a bola com paciência, mas encontrava enorme dificuldade para infiltrar na área adversária. Quando o primeiro tempo parecia caminhar para um empate sem gols, a estratégia sul-americana funcionou com perfeição. Aos 42 minutos, Galarza cruzou da direita e Enciso, livre de marcação, cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar e chocando os torcedores presentes.

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Pressão alemã, empate e o brilho de Gill

Na volta para a segunda etapa, a Alemanha intensificou a pressão e não demorou a igualar o marcador. Aos 9 minutos, Havertz aproveitou cruzamento da esquerda e desviou de cabeça para vencer o goleiro Gill. O gol de empate transformou o jogo em um ataque contra defesa. A equipe europeia tentou a virada de todas as formas, mas esbarrou na grande atuação do arqueiro paraguaio, que fez defesas cruciais. Na prorrogação, o drama aumentou: Tah chegou a marcar o segundo gol alemão, mas o lance foi anulado pelo VAR por falta no goleiro. Com o cansaço batendo para ambos os lados, a decisão foi para a marca da cal.

Drama nos pênaltis e classificação heroica

Na disputa de penalidades, a estrela de Gill brilhou mais forte. O goleiro paraguaio defendeu as cobranças de Havertz e Woltemade, colocando sua equipe em vantagem. Neuer ainda tentou manter a Alemanha viva ao defender o chute de Balbuena, mas nas cobranças alternadas, o zagueiro Tah isolou a bola por cima do gol. Coube a Canale bater com frieza no ângulo, sem chances para Neuer, decretando a vitória paraguaia. Com o triunfo heroico, o Paraguai avança para as oitavas de final e agora aguarda o vencedor do confronto entre França e Suécia para seguir sonhando na competição.

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