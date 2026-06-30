O Paraguai derrubou a tetracampeã Alemanha nesta segunda-feira, 29, nos pênaltis, após empate em 1 a 1, em duelo pela fase 16 anos de final, e com isso manteve o bom retrospecto das seleções sul-americanas contra as europeias na Copa do Mundo de 2026.

Como para fins estatísticos a vitória nos pênaltis é computada como empate, até o momento a América do Sul tem 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota (do Uruguai para a Espanha) nos 7 duelos entre seleções da Conmebol e da Uefa nesta edição.

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O tradicional domínio europeu nas Copas recentes também sofreu um abalo na primeira fase, com as eliminações de Tchéquia, Escócia, Turquia foram eliminadas. A África, por outro lado, celebrou a classificação de 9 de seus 10 participantes.

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Dentre as seleções sul-americanas, apenas o Uruguai já está eliminado. A atual campeã Argentina, o pentacampeão Brasil, a Colômbia, o Equador e o Paraguai seguem na disputa, bem como três seleções da Concacaf (América do Norte e Central), os anfitriões Canadá, México e Estados Unidos.

Seleções da América do Sul x Europa na Copa do Mundo de 2026:

Paraguai 1 x 0 Turquia (Grupo D)

Argentina 2 x 0 Áustria (Grupo J)

Brasil 3 x 0 Escócia (Grupo C)

Equador 2 x 1 Alemanha (Grupo E)

Uruguai 0 x 1 Espanha (Grupo H)

Colômbia 0 x 0 Portugal (Grupo K)

Paraguai 1 (4) x 1 (3) Alemanha (16 avos de final)

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7 jogos disputados

4 vitórias da América do Sul (Paraguai, Argentina, Brasil, Equador)

2 empate (Paraguai e Colômbia)

0 vitória da Europa (Espanha)

Martinelli e jogadores do Brasil comemoram a vitória sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Jogadores da seleção brasileira após vitória contra o Japão - Pier Giavelli / BPA Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Marquinhos comemora vitória do Brasil sobre o Japão - Pier Giavelli / BPA Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Seleção brasileira durante execução do hino - EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Bruno Guimarães durante o duelo contra o Japão - EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF Casemiro comemora a vitória do Brasil sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA) Martinelli e Matheus Cunha comemoram a vitória do Brasil sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA) Casemiro comemora a vitória do Brasil sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA) Vinicius Júnior e jogadores da seleção brasileira após vitória contra o Japão - Pier Giavelli / BPA Gabriel Martinelli foi o herói da classificação do Brasil às oitavas diante do Japão em Houston (EFE/EPA/SAM WASSON) HOUSTON (United States), 29/06/2026.- Casemiro of Brazil (C) celebrates scoring the 1-1 during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Brazil against Japan, in Houston, USA, 29 June 2026. (Brasil, Japón) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF Casemiro marcou o gol do empate do Brasil diante do Japão em Houston (EFE/ Carlos Ramírez) Casemiro marcou o gol do empate do Brasil diante do Japão em Houston (EFE/ Carlos Ramírez) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Veja também Fotos: relembre a carreira de Oscar, meia do São Paulo Zinedine Zidane, o genial carrasco do Brasil