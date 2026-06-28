A maior Copa do Mundo de todos os tempos também é a Copa com maior número de equipes africanas classicadas para a fase de mata-mata. Nove das 10 participantes do continentes avançaram para os 16 avos de final do torneio.

Com exceção da Tunísia, que perdeu todos os jogos pelo Grupo F do Mundial, os classificados são Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, RD do Congo e Senegal.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Antes da Copa com 48 seleções, apenas cinco seleções do continente em questão classificavam para a competição — hoje são nove vagas diretas e uma por repescagem. O recorde de classificados no antigo formato ocorreu em duas ocasiões, com Argélia e Nigéria, em 2014 e Senegal, e Marrocos, em 2022.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Na história do torneio, a seleção africana a ir mais longe foi a marroquina que, em 2022, atingiu a semifinal daquela edição, terminando na quarta colocação.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google