Após a vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o Santos no Morumbis, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o técnico Renato Portaluppi detalhou os bastidores da partida e revelou que teve um papo com Neymar após o apito final.

Com o resultado favorável, o Grêmio atingiu 41 pontos e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. Na próxima rodada, o tricolor terá um confronto direto diante do Corinthians, fora de casa.

Como foi a estratégia defensiva de Renato Gaúcho?

O treinador gremista explicou que alterou a estrutura da equipe para competir contra a qualidade técnica do adversário no setor de criação.

“Falei para eles que não dava para competir com o Santos na parte técnica. Nós ganhamos na disposição. É bonito o Arthur jogando, o Cebolinha jogando, o Coutinho, o Neymar nem se fala. É bonito mesmo. Mas se a gente não competisse com o Santos ia tomar uma roda. Por isso mudei o esquema”, afirmou Renato.

O treinador ressaltou que estudou a equipe do Santos e passou para os atletas o motivo de sair do esquema com três zagueiros para colocar três volantes no time titular.

“Estudei bastante a equipe do Santos, conversei com lideranças do grupo, para eles decidirem de jogar com três zagueiros ou três volantes. Expliquei para eles no vídeo que precisávamos jogar com três volantes. Então convenci alguns jogadores, que se sentem mais seguros com três zagueiros, para continuarem com essa confiança. Expliquei direitinho a parte tática, para não deixarmos principalmente o Coutinho e o Neymar jogarem”, completou.

O que Renato conversou com Neymar após o apito final?

O comandante do Tricolor também comentou o diálogo que teve no gramado com Neymar logo depois do término do confronto, abordando em tom bem-humorado a marcação firme adotada pelos defensores.

“Quando terminou o jogo, o Neymar veio falar comigo. Ele falou: “você mandou me bater?” Eu falei: “jamais”. Eu jamais peço para algum jogador meu ser desleal, nunca fiz isso. Eu mandei te marcarem. Porque eu não posso deixar você jogar. Você e o Coutinho são muito diferenciados. Eu falei para eles: “não deixem ele pensar”, declarou.

O técnico concluiu reiterando o carinho pelo atacante santista e o desejo de vê-lo em alto nível com a camisa da seleção brasileira. “Fiquei contente no início do jogo quando ele veio, me abraçou, falou que me ama. E no final do jogo, eu também falei: “eu te amo, Neymar. E eu fico muito satisfeito em te ver jogando esse futebol. Eu vou torcer muito que você possa voltar para a Seleção, porque o país todo te adora e te admira””, completou o treinador gremista.