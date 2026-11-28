O Palmeiras conquistou o tetracampeonato da Libertadores ao vencer o Estudiantes por 1 a 0, em Montevidéu. Com o título, a equipe comandada por Abel Ferreira garantiu vaga como representante sul-americana na Copa Intercontinental da Fifa, entre os dias 9 e 16 de dezembro, no Catar.

Além do Palmeiras, garantiram vaga PSG, Mamelodi Sundowns, Toluca, Al Ahli e Auckland FC — os dois últimos já eliminados pelo Mamelodi Sundowns.

Na terceira edição do torneio, que tem mais três jogos pela frente, o Verdão estreia em 9 de dezembro, em Doha, contra o Toluca, campeão da Champions League da Concacaf.

Possível caminho do Verdão*

9/12

Palmeiras x Toluca (MEX) ;

; 12/12

Palmeiras x Mamelodi Sundowns (AFS) ;

; 16/12

Palmeiras x PSG (FRA).

*Apenas se o Palmeiras avançar os jogos disputados.

Os europeus mantêm ampla hegemonia na competição: além das 21 conquistas da era clássica (1960–2004), venceram as duas primeiras edições do formato atual, com o título do Real Madrid sobre o Pachuca, em 2024, e a vitória do PSG nos pênaltis diante do Flamengo, em 2025.