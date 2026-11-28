Um torcedor do Estudiantes foi flagrado cometendo ato racista contra torcedores do Palmeiras, após a final da Copa Libertadores, neste sábado, 28, no Estádio Centenário, em Montevidéu. As imagens mostram um homem imitando um macaco em direção à torcida brasileira, que ainda comemorava o título.

O caso aconteceu na saída de um dos setores reservados à torcida da equipe argentina. O vídeo foi gravado pela repórter Raísa Simplício, que ainda relata ofensas verbais racistas direcionadas aos palmeirenses.

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A decisão, disputada no Uruguai, terminou com o tetracampeonato do Palmeiras. O caso acontece com o pano de fundo de uma grande mobilização de ambas as torcidas.