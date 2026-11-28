Gols de heróis improváveis não são exatamente uma novidade na história do Palmeiras de Abel Ferreira, principalmente quando se trata de Copa Libertadores. Nos dois troféus do torneio conquistados pelo clube com o treinador anteriormente, a glória já havia sido alcançada com assinaturas de Breno Lopes e Deyverson, nas edições de 2020 e 2021, respectivamente. Em 2026, neste sábado, 28, foi a vez de Ramón Sosa eternizar seu nome na história palestrina com o gol do tetra e do triunfo por 1 a 0 sobre o Estudiantes, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

O atacante paraguaio, contratado junto ao Nottingham Forest em julho de 2025, foi uma aposta do treinador para a decisão. Em boa fase, foi escolhido para iniciar como parceiro de ataque de Flaco López. Vitor Roque ficou no banco, bem como Andreas Pereira, que vinha sendo titular em uma formação mais defensiva.

O gol do tetra

Sosa, na final contra o Estudiantes, foi titular apenas pela 24ª vez em 2026. Bastou isso para que ele marcasse o seu 15º gol com a camisa alviverde, aos 6 minutos do segundo tempo, após assistência de cabeça de Jhon Arias.

Invadindo a área como um centroavante, deslocou o goleiro Fernando Muslera e correu em direção ao setor que concentrou maior parte dos palmeirenses. Antes, ainda olhou rapidamente para o auxiliar, para checar se estava em posição regular. Em frente aos torcedores, abriu os braços cercado de companheiros.

Aos 32 minutos da etapa final, deixou o gramado para a entrada de Maurício. O atacante, fora dos mais badalados do elenco, foi ovacionado pela dezena de milhares de palmeirenses que voltaram a conquistar a América jogando em Montevidéu, no Uruguai.

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O atacante havia marcado outras duas vezes nesta Libertadores, em jogos da fase de grupos. No primeiro deles, foi essencial para o empate em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, já no segundo foi responsável por ampliar diante do Sporting Cristal. O terceiro, para vencer o Estudiantes, já passa a ser um dos mais importantes da história do clube.

Ramón Sosa, aos 27 anos, transformou o Palestra em um dos poucos tetracampeões da América, igualando o Flamengo e o próprio Estudiantes. Além do imenso mérito próprio, o gol também glorifica a escolha de Abel Ferreira, que optou por deixar no banco Vitor Roque e Maurício, optando por um atacante de bastante intensidade física e bom ataque ao espaço. Escolha certa, o Palmeiras é campeão da Libertadores de 2026.