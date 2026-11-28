O Palmeiras está de volta ao posto de um dos brasileiros mais vencedores da história da Copa Libertadores da América. Neste sábado, 28, o Verdão conquistou seu tetracampeonato, batendo o Estudiantes por 1 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Assim, com a quarta taça de Libertadores, os palmeirenses voltaram a ocupar a posição de um dos clubes brasileiros mais vencedores do torneio, ao lado do Flamengo. No ranking geral, o empate ainda é com os argentinos Estudiantes e River Plate.

O Palmeiras venceu sua primeira Libertadores em 1999. O segundo troféu da competição foi conquistado em 2020, com o tri chegando em 2021. Após cinco anos longe do posto mais alto do pódio, o Alviverde voltou a vencer.

Maiores campeões da Copa Libertadores

1. Independiente (ARG) — 7 títulos — 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984

2. Boca Juniors (ARG) — 6 títulos — 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007

3. Peñarol (URU) — 5 títulos — 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987

4. Estudiantes (ARG) — 4 títulos — 1968, 1969, 1970 e 2009

4. River Plate (ARG) — 4 títulos — 1986, 1996, 2015 e 2018

4. Flamengo (BRA) — 4 títulos — 1981, 2019, 2022 e 2025

7. Grêmio (BRA) — 3 títulos — 1983, 1995 e 2017

7. Nacional (URU) — 3 títulos — 1971, 1980 e 1988

7. Olimpia (PAR) — 3 títulos — 1979, 1990 e 2002

7. Palmeiras (BRA) — 3 títulos — 1999, 2020 e 2021

7. Santos (BRA) — 3 títulos — 1962, 1963 e 2011

7. São Paulo (BRA) — 3 títulos — 1992, 1993 e 2005

13. Atlético Nacional (COL) — 2 títulos — 1989 e 2016

13. Cruzeiro (BRA) — 2 títulos — 1976 e 1997

13. Internacional (BRA) — 2 títulos — 2006 e 2010

16. Atlético-MG (BRA) — 1 título — 2013

16. Argentinos Juniors (ARG) — 1 título — 1985

16. Botafogo (BRA) — 1 título — 2024

16. Colo-Colo (CHI) — 1 título — 1991

16. Corinthians (BRA) — 1 título — 2012

16. Fluminense (BRA) — 1 título — 2023

16. LDU Quito (EQU) — 1 título — 2008

16. Once Caldas (COL) — 1 título — 2004

16. Racing (ARG) — 1 título — 1967

16. San Lorenzo (ARG) — 1 título — 2014

16. Vasco da Gama (BRA) — 1 título — 1998

16. Vélez Sarsfield (ARG) — 1 título — 1994