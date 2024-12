Vini Jr. brilha, e Real Madrid é campeão Intercontinental

O Real Madrid venceu o Pachuca por 3 a 0, nesta quarta-feira, 18, no Estádio Lusail, no Catar, e é o campeão da Copa Intercontinental de 2024. Os merengues construíram a vitória do título com Kylian Mbappé, Rodrygo e Vinicius Júnior.

Em meio a uma temporada de derrapagens, o time espanhol chegou para a disputa apenas na final. Do outro lado, estava um time mexicano embalado por eliminar Botafogo e Al Ahly.

Com a bola rolando, toda a empolgação do Pachuca ficou evidente. Nos primeiros 10 minutos, as roubadas rápidas e ataques velozes chegaram a assustar.

Porém, não demorou muito para a distância técnica entre as partes ficar clara. Assim, aos 37 minutos, uma boa trama ofensiva madridista terminou com Vinicius Júnior driblando o goleiro Carlos Moreno e passando para Kylian Mbappé só empurrar,

A obrigatoriedade do Pachuca atacar deu mais espaço para o Real, que ampliou logo aos oito da segunda etapa. Rodrygo recebeu de Mbappé, fez fila e bateu de fora da área, marcando belo gol.

O volume ofensivo dos campeões europeus seguiu assustando a defesa mexicana. Contudo, só aos 39 minutos da etapa finam que o terceiro gol espanhol saiu.

Após Lucas Vasquez sofrer pênalti, Vinicius Júnior converteu a cobrança. O brasileiro, eleito o melhor do mundo pelo prêmio Fifa The Best, chegou a 14 gols e oito assistências na temporada.

Os lances de Real Madrid x Pachuca