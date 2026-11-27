O Grêmio visita o Corinthians neste domingo, 29, às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em confronto decisivo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será um desafio, já que o Tricolor desafia um tabu de quase oito anos sem vencer o Timão como visitante e conta com apenas um triunfo na casa corinthiana.

O Imortal atuou 12 vezes no estádio corintiano desde a sua inauguração, em 2014. O retrospecto registra uma vitória do time gaúcho, nove empates e duas derrotas, com nove gols marcados e 11 sofridos.

A única vitória gremista no local aconteceu em agosto de 2018, pela 19ª rodada da Série A, quando venceu por 1 a 0 com gol de Everton Cebolinha, sob o comando técnico de Renato Gaúcho. O treinador esteve à frente da equipe em sete dessas 12 partidas em Itaquera, somando uma vitória e seis empates nos 90 minutos regulamentares. O zagueiro Walter Kannemann, titular naquele confronto, é o único atleta daquele grupo que permanece no elenco gremista atual.

Qual é o cenário das equipes na luta contra a degola

Os dois clubes chegam para a penúltima rodada empatados com 41 pontos conquistados em 36 partidas. O Corinthians ocupa a 15ª colocação devido ao melhor saldo de gols (-2 contra -7), enquanto a equipe gaúcha aparece no 16º posto, logo acima do Mirassol, primeiro integrante da zona de rebaixamento com a mesma pontuação. No encontro do primeiro turno, o time paulista levou a melhor e venceu por 3 a 1.